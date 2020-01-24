F.lux 4.111
F.lux - небольшая утилита, полезная для тех, кто много времени проводит перед монитором. В зависимости от времени дня приложение автоматически изменяет цветовую
Интервальный таймер Табата ХиКи 1.2
Интервальный таймер Табата ХиКи - интервальная тренировка, использующаяся для похудения, общей продолжительностью 4 минуты . Тренировка состоит из восьми циклов
BB Diary 1.0
BB Diary - программа в первую очередь предназначенная для людей, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся тяжёлой атлетикой и, в частности, культуризмом
Калькулятор калорий HiKi 4.55
Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием иHiKi. Калории и тренировки оставаться в форме. Программа дает возможность
Психодиагностический комплекс Psycomp 2.1.2.5
Psycomp - Комплекс включает в себя набор психологических тестов - MMPI, ИТО, ОНПД, УСК и др.
MyMummy 1.6.5
MyMummy - данная программа предназначена для будущих мам и для тех, кто уже родил. Она поможет посчитать пол будущего ребенка, рассчитать питание для малыша,