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Интервальный таймер Табата ХиКи для Windows

Интервальный таймер Табата ХиКи 1.4

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Описание Интервальный таймер Табата ХиКи 1.4Описание   Скачать Интервальный таймер Табата ХиКи 1.4СКАЧАТЬ (6,99 Мб) Скриншоты Интервальный таймер Табата ХиКи 1.4Скриншоты (2)   Статистика Интервальный таймер Табата ХиКи 1.4Статистика   Отзывы о Интервальный таймер Табата ХиКи 1.4Отзывы (0)  
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Интервальный таймер Табата ХиКи - интервальная тренировка, использующаяся для похудения, общей продолжительностью (раунда) 4 минуты . Тренировка состоит из восьми циклов интенсивных нагрузок, перемежающихся коротким отдыхом (идеальная табата-тренировка будет состоять из 8 раундов по 3 цикла).

Тренировка Табата действует по смешанному анаэробно-аэробному типу физических нагрузок с максимально возможными для организма энергетическими затратами, что не только обеспечивает колоссальное сжигание резервных жиров во время тренировки, но и задает ускоренный темп метаболическим процессам в период восстановления.

Одновременно с похудением тренируется выносливость и, как следствие, развивается мощность сердечнососудистой системы и способность мышечной ткани поглощать большее количество кислорода, что прямо пропорционально количеству сжигаемого жира. В результате, с каждой следующей тренировкой по системе табата избавляться от лишних килограммов становится все легче и быстрее.

Считается, что табата тренировка проведена успешно, если вы по окончании восьмого раунда чувствуете жар и умеренную боль в мышцах, с вас льется пот, а пульс составляет 70-80% от максимально допустимого
значения для вашей возрастной категории, которое рассчитывается по формуле: пульс = 220 - возраст.

Табата тренировка противопоказана людям с сердечной недостаточностью и атеросклерозом.

Интервальный таймер Табата ХиКи
Интервальный таймер Табата ХиКи
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 4 819
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Интервальный таймер Табата ХиКи

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