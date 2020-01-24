Интервальный таймер Табата ХиКи - интервальная тренировка, использующаяся для похудения, общей продолжительностью (раунда) 4 минуты . Тренировка состоит из восьми циклов интенсивных нагрузок, перемежающихся коротким отдыхом (идеальная табата-тренировка будет состоять из 8 раундов по 3 цикла).

Тренировка Табата действует по смешанному анаэробно-аэробному типу физических нагрузок с максимально возможными для организма энергетическими затратами, что не только обеспечивает колоссальное сжигание резервных жиров во время тренировки, но и задает ускоренный темп метаболическим процессам в период восстановления.

Одновременно с похудением тренируется выносливость и, как следствие, развивается мощность сердечнососудистой системы и способность мышечной ткани поглощать большее количество кислорода, что прямо пропорционально количеству сжигаемого жира. В результате, с каждой следующей тренировкой по системе табата избавляться от лишних килограммов становится все легче и быстрее.



Считается, что табата тренировка проведена успешно, если вы по окончании восьмого раунда чувствуете жар и умеренную боль в мышцах, с вас льется пот, а пульс составляет 70-80% от максимально допустимого

значения для вашей возрастной категории, которое рассчитывается по формуле: пульс = 220 - возраст.

Табата тренировка противопоказана людям с сердечной недостаточностью и атеросклерозом.