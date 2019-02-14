Speedtest.net для iOS

Speedtest.net 4.1.4 для iPhone, iPad

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Описание Speedtest.net 4.1.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Speedtest.net 4.1.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (79.37 Мб) Скриншоты Speedtest.net 4.1.4 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Speedtest.net 4.1.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Speedtest.net 4.1.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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Speedtest.net - приложение для быстрого тестирования интернет-соединения Вашего устройства буквально в одно касание. Благодаря глобальной сетке программы, которая охватывает практически все участки Земли, в течении 30 секунд будут проанализированы скорости как получения, так и передачи данных, результат которых отобразится на экране.

Настроек как таковых тут нет, просто запустите тест и дождитесь его окончания. Все результаты сохраняются в истории, что достаточно удобно, т.к. бывает необходимость уточнить скорость соединения при различном местоположении.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Speedtest.net:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 834
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Speedtest.net

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