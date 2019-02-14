VK App 5.8.1 для iPhone
VK App - официальное приложение популярнейшей социальной сети ВКонтакте для iOS-устройств
OLX.ua 3.26.0 для iPhone, iPad
OLX.ua - официальный клиент для Android, который облегчает доступ к одному из самых популярных в Украине сайтов бесплатных объявлений OLX.ua
Badoo 5.100.0 для iPhone, iPad
Badoo - адаптированная для iOS-устройств версия одной из самых крупных в мире социальных сетей для новых знакомств
YouTube 14.05 для iPhone, iPad
YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное количество видеороликов со всего мира
Facebook 207.0 для iPhone, iPad
Facebook - одна из самых популярных социальных сетей мира, позволяющая общаться с друзьями, обмениваться интересными фотографиями и видео, играть в различные
Twitter 7.41.2 для iPhone, iPad
Twitter - адаптированная под iOS-устройства версия одной из самых популярных социальных сетей в мире