Speedtest.net Mobile - утилита для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой можно быстро и легко проверить скорость подключения к сети Интернет.

В настройках доступен выбор предпочитаемого сервера, единиц измерения, упорядочивание журнала замеров по дате, возрастанию/убыванию, отображается внутренний и внешний IP-адрес, присутствует возможность просмотра последних результатов, делиться своими результатами с другими пользователями и многое другое.