Speedtest.net Mobile для Android

Описание
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Оценка: 4.33/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5.36 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 8 287 | Статистика
Размер:22,56 Мб
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Speedtest.net Mobile - утилита для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой можно быстро и легко проверить скорость подключения к сети Интернет.

В настройках доступен выбор предпочитаемого сервера, единиц измерения, упорядочивание журнала замеров по дате, возрастанию/убыванию, отображается внутренний и внешний IP-адрес, присутствует возможность просмотра последних результатов, делиться своими результатами с другими пользователями и многое другое.

Что нового в Speedtest.net Mobile 4.5.36?
  • Килобайты в секунду (Кбайт/с) добавлены в качестве единицы скорости
  • Увеличены размер и яркость текста для более легкого чтения
  • Добавлен индикатор прогресса во время прохождения теста. Скоро также появятся линейные графики в реальном времени, чтобы вы могли видеть, как меняется скорость во время теста!
  • В результатах теперь указывается время дня проведения теста
  • Исправлены некоторые ошибки перевода
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Отзывы о программе Speedtest.net Mobile

Александр про Speedtest.net Mobile 4.1.1 для Android [05-10-2018]

Полная лажа любой другой но не это г... З ДНЯ МУЧЕНИЙ покупка нового роутера из за того что это гавно показует ноль в сетке
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