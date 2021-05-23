Speedtest.net Mobile для Android
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5.36 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ookla
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 8 287 | Статистика
|Размер:
|22,56 Мб
|СКАЧАТЬ
Speedtest.net Mobile - утилита для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой можно быстро и легко проверить скорость подключения к сети Интернет.
В настройках доступен выбор предпочитаемого сервера, единиц измерения, упорядочивание журнала замеров по дате, возрастанию/убыванию, отображается внутренний и внешний IP-адрес, присутствует возможность просмотра последних результатов, делиться своими результатами с другими пользователями и многое другое.
- Килобайты в секунду (Кбайт/с) добавлены в качестве единицы скорости
- Увеличены размер и яркость текста для более легкого чтения
- Добавлен индикатор прогресса во время прохождения теста. Скоро также появятся линейные графики в реальном времени, чтобы вы могли видеть, как меняется скорость во время теста!
- В результатах теперь указывается время дня проведения теста
- Исправлены некоторые ошибки перевода
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Отзывы о программе Speedtest.net Mobile
Александр про Speedtest.net Mobile 4.1.1 для Android [05-10-2018]
Полная лажа любой другой но не это г... З ДНЯ МУЧЕНИЙ покупка нового роутера из за того что это гавно показует ноль в сетке
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