Hekasoft Backup & Restore для Windows

Hekasoft Backup & Restore 0.85

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Описание Hekasoft Backup & Restore 0.85Описание   Скачать Hekasoft Backup & Restore 0.85СКАЧАТЬ (1,78 Мб) Скриншоты Hekasoft Backup & Restore 0.85Скриншоты (6)   Статистика Hekasoft Backup & Restore 0.85Статистика   Отзывы о Hekasoft Backup & Restore 0.85Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Hekasoft Backup & Restore - небольшая бесплатная программа для создания резервных копий и восстановления профилей популярных браузеров. Позволяет сохранять профили и настройки пользователя.

Поддерживает следующие программы:

  • Comodo Dragon
  • Comodo IceDragon
  • FileZilla
  • Google Chrome
  • Internet Explorer (only Favorites)
  • Lunascape
  • Maxthon 3/4 Cloud
  • Midori
  • Mozilla Calendar/Sunbird
  • Mozilla Firefox
  • Mozilla SeaMonkey
  • Mozilla Thunderbird
  • Opera
  • Pale Moon
  • Rockmelt
  • Safari
  • Skype
  • Slimboat
  • SRWare Iron
  • uTorrent
  • Waterfox
  • Wyzo
  • Yandex

Если нужной программы в списке не нашлось, можно добавить ее вручную, создав соответствующий модуль любого ПО. Неиспользуемые программы из основного меню Hekasoft Backup & Restore можно удалить.

Hekasoft Backup & Restore
Hekasoft Backup & Restore
Hekasoft Backup & Restore
Hekasoft Backup & Restore
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 487
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование - Утилиты к браузерам
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Отзывы о программе Hekasoft Backup & Restore

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