Quick Search для Windows
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.35.1.134 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Glarysoft Ltd.
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 583 | Статистика
|Размер:
|8,78 Мб
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Quick Search - бесплатная программа для быстрого поиска нужного файла или папки по ключевым словам. Поиск происходит в реальном времени при вводе ключевых слов. Имеет интуитивно понятный интерфейс и потребляет минимум ресурсов.
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Отзывы о программе Quick Search
Адье про Quick Search 5.23.1.70 [17-12-2016]
Неплохая прога вроде,простая и лёгкая,как пять копеек.Очень быстро ищет программы и файлы.Хотя удивляться этому не стоит,наверное,поскольку от этой же фирмы разработчиков утилита по очистке и оптимизации компа тоже очень шустро работает:)
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