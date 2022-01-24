Quick Search для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.35.1.134 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 583 | Статистика
Размер:8,78 Мб
СКАЧАТЬ
Quick Search скриншот № 1
Quick Search скриншот № 2
Quick Search скриншот № 3

Quick Search - бесплатная программа для быстрого поиска нужного файла или папки по ключевым словам. Поиск происходит в реальном времени при вводе ключевых слов. Имеет интуитивно понятный интерфейс и потребляет минимум ресурсов.

ТОП-сегодня раздела "Поиск файлов"
 

скачать EverythingEverything 1.4.1.1015

Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По...

скачать WizTreeWizTree 4.07

WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске...

скачать AllDupAllDup 4.5.10

AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере...

скачать AntiDupl.NETAntiDupl.NET 2.3.10

AntiDupl.NET - удобная в работе программа, с помощью которой можно легко находить, отображать...

скачать DupKillerDupKiller 0.8.2

DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих...

скачать Duplicate CleanerDuplicate Cleaner 4.1.2 Free

Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото,...

Отзывы о программе Quick Search

Адье про Quick Search 5.23.1.70 [17-12-2016]

Неплохая прога вроде,простая и лёгкая,как пять копеек.Очень быстро ищет программы и файлы.Хотя удивляться этому не стоит,наверное,поскольку от этой же фирмы разработчиков утилита по очистке и оптимизации компа тоже очень шустро работает:)
3 | 3 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв