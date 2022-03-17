ReIcon для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sordum
|Категория:
|Десктоп менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 508 | Статистика
|Размер:
|1,03 Мб
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ReIcon - не требующая установки утилита для управления иконками приложений на рабочем столе компьютера.
Этот инструмент поможет сохранить и при необходимости восстановить размещение иконок программ по ранее установленному Вами макету. Это бывает полезно, когда по каким-либо причинам Вы изменяете разрешение экрана (например, для игр), после чего иконки размещаются в хаотическом порядке.
Запустив ReIcon, Вы в один клик мышки сохраняете расположение картинок на рабочем столе, и также в одно нажатие возвращаете их размещение, если есть такая необходимость. Кроме того, это приложение может быть интегрировано в контекстное меню Рабочего стола или Моего компьютера для более удобного использования.
Любопытно, что Вы можете создать несколько шаблонов размещения иконок на рабочем столе, присвоить им разные названия и хранить на своем ПК.
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Отзывы о программе ReIcon
пупок про ReIcon 1.9 [21-09-2021]
отличная штука! Делает только то, что от неё требуется и никакого геморроя!
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Дмитрий про ReIcon 1.9 [20-01-2021]
Замечательная утилита, встраивается в контекстное меню, делает своё дело, и больше нигде не мешается, вещь.
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Владимир про ReIcon 1.9 [31-01-2020]
Вот это реально полезная програмуля))) А то задрался я уже после обновлений видеодрайверов столы восстанавливать, как что где лежало.
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