ReIcon - не требующая установки утилита для управления иконками приложений на рабочем столе компьютера.

Этот инструмент поможет сохранить и при необходимости восстановить размещение иконок программ по ранее установленному Вами макету. Это бывает полезно, когда по каким-либо причинам Вы изменяете разрешение экрана (например, для игр), после чего иконки размещаются в хаотическом порядке.

Запустив ReIcon, Вы в один клик мышки сохраняете расположение картинок на рабочем столе, и также в одно нажатие возвращаете их размещение, если есть такая необходимость. Кроме того, это приложение может быть интегрировано в контекстное меню Рабочего стола или Моего компьютера для более удобного использования.

Любопытно, что Вы можете создать несколько шаблонов размещения иконок на рабочем столе, присвоить им разные названия и хранить на своем ПК.