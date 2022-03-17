ReIcon для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Десктоп менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 508 | Статистика
Размер:1,03 Мб
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ReIcon - не требующая установки утилита для управления иконками приложений на рабочем столе компьютера.

Этот инструмент поможет сохранить и при необходимости восстановить размещение иконок программ по ранее установленному Вами макету. Это бывает полезно, когда по каким-либо причинам Вы изменяете разрешение экрана (например, для игр), после чего иконки размещаются в хаотическом порядке.

Запустив ReIcon, Вы в один клик мышки сохраняете расположение картинок на рабочем столе, и также в одно нажатие возвращаете их размещение, если есть такая необходимость. Кроме того, это приложение может быть интегрировано в контекстное меню Рабочего стола или Моего компьютера для более удобного использования.

Любопытно, что Вы можете создать несколько шаблонов размещения иконок на рабочем столе, присвоить им разные названия и хранить на своем ПК.

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Отзывы о программе ReIcon

пупок про ReIcon 1.9 [21-09-2021]

отличная штука! Делает только то, что от неё требуется и никакого геморроя!
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Дмитрий про ReIcon 1.9 [20-01-2021]

Замечательная утилита, встраивается в контекстное меню, делает своё дело, и больше нигде не мешается, вещь.
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Владимир про ReIcon 1.9 [31-01-2020]

Вот это реально полезная програмуля))) А то задрался я уже после обновлений видеодрайверов столы восстанавливать, как что где лежало.
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