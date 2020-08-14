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Poker Game: World Poker Club для Android

Poker Game: World Poker Club 1.146 для Android

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Описание Poker Game: World Poker Club 1.146 для AndroidОписание   Скачать Poker Game: World Poker Club 1.146 для AndroidСКАЧАТЬ (88,88 Мб) Скриншоты Poker Game: World Poker Club 1.146 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Poker Game: World Poker Club 1.146 для AndroidСтатистика   Отзывы о Poker Game: World Poker Club 1.146 для AndroidОтзывы (0)  
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Poker Game: World Poker Club - приложение для игры в онлайн покер, благодаря которому можно попробовать свои силы и проверить удачу в техасский холдем или омаху в еженедельном турнире.

Присутствуют бесплатные фишки, ставки, сюрпризы, бонусы, подарки, азарт и общение. Делитесь достижениями и стремитесь к вершинам общего рейтинга – станьте королем покера. Кроме этого имеется стильный и удобный интерфейс, разработанный специально для мобильных устройств.

Ключевые особенности Poker Game: World Poker Club:

  • Бесплатные фишки, ставки и другие бонусы.
  • Классика карточных игр и покера: техасский холдем и омаха.
  • Недельные турниры.
  • Турниры SitNGo.
  • Играйте, используя учетную запись любой из сетей Facebook, «Одноклассники», «Мой Мир» или «Вконтакте» и сохраняйте достижения, или воспользуйтесь гостевым режимом.
  • Рейтинг игроков.
  • Стильный и удобный интерфейс.
  • Подарки, награды и коллекции.
Poker Game: World Poker Club
Poker Game: World Poker Club
Poker Game: World Poker Club
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные
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Отзывы о программе Poker Game: World Poker Club

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