Poker Game: World Poker Club - приложение для игры в онлайн покер, благодаря которому можно попробовать свои силы и проверить удачу в техасский холдем или омаху в еженедельном турнире.

Присутствуют бесплатные фишки, ставки, сюрпризы, бонусы, подарки, азарт и общение. Делитесь достижениями и стремитесь к вершинам общего рейтинга – станьте королем покера. Кроме этого имеется стильный и удобный интерфейс, разработанный специально для мобильных устройств.

Ключевые особенности Poker Game: World Poker Club: