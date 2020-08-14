Poker Game: World Poker Club - приложение для игры в онлайн покер, благодаря которому можно попробовать свои силы и проверить удачу в техасский холдем или омаху в еженедельном турнире.
Присутствуют бесплатные фишки, ставки, сюрпризы, бонусы, подарки, азарт и общение. Делитесь достижениями и стремитесь к вершинам общего рейтинга – станьте королем покера. Кроме этого имеется стильный и удобный интерфейс, разработанный специально для мобильных устройств.
Ключевые особенности Poker Game: World Poker Club:
Бесплатные фишки, ставки и другие бонусы.
Классика карточных игр и покера: техасский холдем и омаха.
Недельные турниры.
Турниры SitNGo.
Играйте, используя учетную запись любой из сетей Facebook, «Одноклассники», «Мой Мир» или «Вконтакте» и сохраняйте достижения, или воспользуйтесь гостевым режимом.