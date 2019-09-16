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Animation Throwdown: TQFC для Android

Animation Throwdown: TQFC 1.97.1 для Android

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Описание Animation Throwdown: TQFC 1.97.1 для AndroidОписание   Скачать Animation Throwdown: TQFC 1.97.1 для AndroidСКАЧАТЬ (78,91 Мб) Скриншоты Animation Throwdown: TQFC 1.97.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Animation Throwdown: TQFC 1.97.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Animation Throwdown: TQFC 1.97.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Animation Throwdown: TQFC - коллекционная карточная игра с персонажами из лучших анимационных сериалов, которые изначально транслировались на Fox: "Гриффины" (Family Guy), "Американский папаша!" (American Dad!), "Футурама" (Futurama), "Закусочная Боба" (Bob's Burgers) и "Царь горы" (King of the Hill).

Игрока ожидают сотни любимых персонажей и моментов из любимых эпизодов. Собирайте карты персонажей, улучшайте свою колоду и создавайте новые комбо, сражаясь в эпических карточных поединках.

Ключевые особенности:

  • Коллекционная карточная боевая игра.
  • Пять любимых мультфильмов все вместе!
  • Сотни карт и комбо с персонажами каждого из шоу.
  • 25 глав с эпизодами и локациями из любимых серий.
  • Возможность бросить вызов другим игрокам со всего мира на многопользовательской Арене.
  • Собирай, улучшай свои карты и объединяй их на пути к победе.
Animation Throwdown: TQFC
Animation Throwdown: TQFC
Animation Throwdown: TQFC
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыКарточные
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Отзывы о программе Animation Throwdown: TQFC

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