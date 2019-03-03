Registry Finder для Windows

Registry Finder 2.33

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Описание Registry Finder 2.33Описание   Скачать Registry Finder 2.33СКАЧАТЬ (4,22 Мб) Скриншоты Registry Finder 2.33Скриншоты (3)   Статистика Registry Finder 2.33Статистика   Отзывы о Registry Finder 2.33Отзывы (4)  
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Registry Finder - небольшая не требующая установки системная утилита для поиска в реестре Windows нужной информации. Удобно, что в отличие от стандартного редактора реестра здесь результаты поиска будут показаны одним списком, в котором легко ориентироваться. Однако, при необходимости, прямо из приложения Вы сможете открыть RegEdit и перейти к редактированию ключа.

Поддерживается поиск скрытых ключей - это ключи с нулевым символом в имени. Такие ключи не могут быть созданы, удалены, изменены или просмотрены стандартными средствами Windows. В составе загружаемого архива, кроме самой утилиты Registry Finder, также находится инструмент NREG, с помощью которого можно создать и удалить скрытые ключей в демонстрационных целях.

Что нового в Registry Finder 2.33?
  • Исправлены ошибки.
Registry Finder
Registry Finder
Registry Finder
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 373
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе Registry Finder

fanbass про Registry Finder 2.10.3 [17-05-2016]

Хотелось бы поиск: все кроме. Например для поиска локализаций. В результате что бы нашлись все кроме например ru-RU.
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fanbass про Registry Finder 2.10.3 [13-05-2016]

Нужно было приложение умеющее именно искать. Перепробовал много программ в итоге пока остановился на этой. Сергею уважуха!
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(ерж про Registry Finder 2.2 [17-03-2015]

Вот если бы Сергей Филипов свой продукт оборудовал русским языком, предполагаю, что как минимум в двое больше появилось пользователей, а так, в сухом остатке жалкие 622 человека.
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Сергей в ответ (ерж про Registry Finder 2.2 [21-03-2015]

Есть русский. http://registry-finder.com/translations.html
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