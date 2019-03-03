Registry Finder - небольшая не требующая установки системная утилита для поиска в реестре Windows нужной информации. Удобно, что в отличие от стандартного редактора реестра здесь результаты поиска будут показаны одним списком, в котором легко ориентироваться. Однако, при необходимости, прямо из приложения Вы сможете открыть RegEdit и перейти к редактированию ключа.

Поддерживается поиск скрытых ключей - это ключи с нулевым символом в имени. Такие ключи не могут быть созданы, удалены, изменены или просмотрены стандартными средствами Windows. В составе загружаемого архива, кроме самой утилиты Registry Finder, также находится инструмент NREG, с помощью которого можно создать и удалить скрытые ключей в демонстрационных целях.