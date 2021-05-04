OneNote для Android
|Оценка:
|2.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|16.0.13929.20220 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Microsoft Corporation
|Категории:
|Заметки от руки - Синхронизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 165 | Статистика
|Размер:
|67,49 Мб
|СКАЧАТЬ
OneNote - мобильное приложение от компании Microsoft, которое представляет собой цифровую записную книжку для списков дел пользователя, различных заметок, конспектов и всего того, что необходимо запомнить или просто сохранить на всякий случай. Все заметки синхронизируются на всех устройствах пользователя, после чего их можно просматривать в любое время и в любом месте.
Создаваемые заметки можно также форматировать, упорядочивать при помощи записных книжек, разделов и тегов, добавлять к заметкам изображения, аудио и видео, делиться ими с друзьями и многое другое.
- Исправлены ошибки и улучшена производительность.
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