OneNote для Android

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Оценка: 2.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:16.0.13929.20220 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Заметки от руки - Синхронизация
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 165 | Статистика
Размер:67,49 Мб
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OneNote - мобильное приложение от компании Microsoft, которое представляет собой цифровую записную книжку для списков дел пользователя, различных заметок, конспектов и всего того, что необходимо запомнить или просто сохранить на всякий случай. Все заметки синхронизируются на всех устройствах пользователя, после чего их можно просматривать в любое время и в любом месте.

Создаваемые заметки можно также форматировать, упорядочивать при помощи записных книжек, разделов и тегов, добавлять к заметкам изображения, аудио и видео, делиться ими с друзьями и многое другое.

Что нового в OneNote 16.0.13929.20220?
  • Исправлены ошибки и улучшена производительность.
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