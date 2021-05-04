OneNote - мобильное приложение от компании Microsoft, которое представляет собой цифровую записную книжку для списков дел пользователя, различных заметок, конспектов и всего того, что необходимо запомнить или просто сохранить на всякий случай. Все заметки синхронизируются на всех устройствах пользователя, после чего их можно просматривать в любое время и в любом месте.

Создаваемые заметки можно также форматировать, упорядочивать при помощи записных книжек, разделов и тегов, добавлять к заметкам изображения, аудио и видео, делиться ими с друзьями и многое другое.