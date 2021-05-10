Учим и играем. Итальянский free для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DOMOsoft
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 919 | Статистика
|Размер:
|29,66 Мб
|СКАЧАТЬ
Учим и играем. Итальянский free - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет в игровой форме изучать лексику и фонетику итальянского языка на начальном уровне.
Список слов специально подобран из различных тем (например животные, одежда, цвета, транспорт, школа, природа, инструменты, спорт, путешествия и пр.), используемых в повседневной жизни. Данный самоучитель позволяет эффективно научиться правильному произношению и написанию, за счет наличия визуального и аудио сопровождения.
Для лучшего освоения весь материал разделен на этапы: тренинг (запоминание алфавита, существительных, прилагательных, глаголов с транскрипцией при помощи карточек и звукового сопровождения) и тестирование (проверка выученных слов в виде веселых, легких и понятных игр).
С помощью программы пользователь сможет быстро пополнить словарный запас иностранных слов, научится говорить и писать, а также усовершенствовать ранее полученные знания.
Бесплатное приложение для Android-устройств, благодаря которому можно в любом месте и в любое...
Рэй.Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД 4.4.4
Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД – поможет выучить Правила дорожного движения и...
Полиглот. Английские слова 2.08
Полиглот. Английские слова - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет эффективно изучать английские слова в контексте предложений...
NeuroNation – зарядка для мозга позволит сохранить и улучшить рабочую память и логику....
Метод Тичера – 5 уникальных курсов английского языка. Первый предназначен для тех, кто...
Учим Немецкий - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении немецкого языка. Программа предлагает более 6000 слов...
Отзывы о программе Учим и играем. Итальянский free
Admin
Отзывов о программе Учим и играем. Итальянский free 6.0 пока нет, можете добавить...