MarcoPolo Погода для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.04 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:99,72 Мб
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MarcoPolo Погода - увлекательное приложение, которое погрузит вас в захватывающий мир погоды. Откройте для себя 9 основных типов погоды, создавайте радуги, грозы, бури и многое другое.

MarcoPolo Погода поможет детям познавать основы науки и погружаться в увлекательный мир погоды, развивая навыки наблюдения, анализа и понимания окружающего мира.

Основные возможности приложения MarcoPolo Погода:

  • Исследуйте 9 различных типов погоды: солнечную, облачную, дождливую, грозовую, снежную и другие.
  • Экспериментируйте с управлением погоды: изменяйте температуру, скорость ветра, количество осадков и облачность.
  • Выбирайте из 4 скоростей ветра, создавая различные атмосферные условия.
  • Принимайте участие в 3 мини-играх и используйте 55 интерактивных элементов для создания уникального опыта.
  • Взаимодействуйте с персонажами в соответствии с выбранной погодой, меняя их одежду и предоставляя им соответствующие аксессуары.
  • Наблюдайте, как погодные условия влияют на пейзаж, добавляя цветы, птиц, снеговиков и другие элементы.
  • Обучайтесь новым словам и понятиям о погоде через игровой процесс.
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Отзывы о программе MarcoPolo Погода

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