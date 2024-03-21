MarcoPolo Погода - увлекательное приложение, которое погрузит вас в захватывающий мир погоды. Откройте для себя 9 основных типов погоды, создавайте радуги, грозы, бури и многое другое.

MarcoPolo Погода поможет детям познавать основы науки и погружаться в увлекательный мир погоды, развивая навыки наблюдения, анализа и понимания окружающего мира.

Основные возможности приложения MarcoPolo Погода: