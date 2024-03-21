MarcoPolo Погода для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.04 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MarcoPolo Learning, Inc.
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|99,72 Мб
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MarcoPolo Погода - увлекательное приложение, которое погрузит вас в захватывающий мир погоды. Откройте для себя 9 основных типов погоды, создавайте радуги, грозы, бури и многое другое.
MarcoPolo Погода поможет детям познавать основы науки и погружаться в увлекательный мир погоды, развивая навыки наблюдения, анализа и понимания окружающего мира.
Основные возможности приложения MarcoPolo Погода:
- Исследуйте 9 различных типов погоды: солнечную, облачную, дождливую, грозовую, снежную и другие.
- Экспериментируйте с управлением погоды: изменяйте температуру, скорость ветра, количество осадков и облачность.
- Выбирайте из 4 скоростей ветра, создавая различные атмосферные условия.
- Принимайте участие в 3 мини-играх и используйте 55 интерактивных элементов для создания уникального опыта.
- Взаимодействуйте с персонажами в соответствии с выбранной погодой, меняя их одежду и предоставляя им соответствующие аксессуары.
- Наблюдайте, как погодные условия влияют на пейзаж, добавляя цветы, птиц, снеговиков и другие элементы.
- Обучайтесь новым словам и понятиям о погоде через игровой процесс.
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Отзывы о программе MarcoPolo Погода
Admin
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