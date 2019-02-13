hike messenger для iOS

hike messenger 6.1.22 для iPhone

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Описание hike messenger 6.1.22 для iPhoneОписание   Скачать hike messenger 6.1.22 для iPhoneСКАЧАТЬ (211.61 Мб) Скриншоты hike messenger 6.1.22 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика hike messenger 6.1.22 для iPhoneСтатистика   Отзывы о hike messenger 6.1.22 для iPhoneОтзывы (0)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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hike messenger - достаточно удобный бесплатный чат-клиент для живого общения с друзьями, близкими и знакомыми людьми. Эта программа позволяет настраивать как индивидуальный, так и групповой чат даже с теми пользователями которые не находятся в системе hike (для этого используются бесплатные SMS-сообщения). Кроме текста есть возможность передавать фотографии, видео и голосовые сообщения. В приложении много интересных и необычных значков статуса и стикеров, которые очень точно могут передать Ваше настроение. Из настроек стоит выделить возможность создавать "Круг друзей": если нужно отправить что-то только избранным собеседникам, то эта функция будет как нельзя кстати.

Программа не требует запоминания отдельных логинов и паролей: приложение для идентификации использует Ваши телефонные номера и легко интегрируется с текущей адресной книгой. При этом не придется добавлять Ваши контакты отдельно в программу: Ваша адресная книга автоматически используется для соединения с друзьями и членами семьи, можно отправлять сообщения всем своим пользователям - даже тем, кто не использует приложение.

Для работы чата необходимы сети 2G, 3G или WiFi. В общем, все очень просто и удобно - установили и пользуетесь.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты hike messenger:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 272
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе hike messenger

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Отзывов о программе hike messenger 6.1.22 для iPhone пока нет, можете добавить...

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