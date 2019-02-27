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5 Slack - отличный корпоративный мессенджер для iOS, благодаря которому ваша команда сможет общаться в одном месте, не распыляясь на разнообразные средства коммуникации. Приложение предоставляет все необходимые инструменты для эффективного общения членов одной команды. Это и возможность создания отдельных чатов для каждой темы, и групповые конференции, и видеозвонки, и интеграция с различными приложениями и сервисами, включая Dropbox, Asana, Google Drive, Twitter, Zendesk и многое другое. Ключевые особенности Slack: Передача сообщений и обмен файлами в режиме реального времени.

Приватные и групповые чаты.

Мощный поиск и архивирование.

Интеграция с различными приложениями и сервисами, включая Dropbox, Asana, Google Drive, Twitter, Zendesk и пр.

Мгновенная синхронизация на всех доступных устройствах.

Настраиваемые уведомления и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Slack для Android