ZoneAlarm Free Firewall

Privatefirewall 7.0.30.3
Privatefirewall - бесплатный персональный брандмауэр, который предоставляет пользователю проактивную многоуровневую защиту от различных сетевых угроз и опасных
Comodo Firewall 12.0.0.6818
Comodo Personal Firewall - мощный и бесплатный персональный файрвол, который следит и предотвращает различного рода сетевые атаки, защищает от действий шпионов,
Online Armor Free Firewall 7.0.0.1866
Online Armor - мощный брандмауэр для Windows. Обеспечивает защиту от внешних вторжений, осуществляет полный контроль над исходящими данными передаваемыми в сеть
Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC
Kaspersky Internet Security - Комплект для комплексной защиты компьютера, включающий антивирус, антихакер и антиспам
FortiClient 5.6.5.1150
FortiClient - бесплатная версия комплексного решения защиты ПК. Включает в себя антивирус, защиту от шпионящего ПО, брандмауэр, систему предотвращения вторжений,
Kerio WinRoute Firewall 6.7.1.6544
Kerio WinRoute Firewall - пакет маршрутизации и обеспечения сетевой безопасности. Предназначен для защиты от внешних атак и вирусов и дает возможность ограничения