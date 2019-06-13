ZoneAlarm Free Firewall - надежный инструмент, который позволяет пользователю защищать персональные данные от атак хакеров, дает возможность управлять и полностью контролировать весь входящий и исходящий трафик, тем самым защищая ПК от всевозможных сетевых угроз.

Программа позволяет отслеживать в режиме реального времени активность всех приложений, работающих через Интернет, и дает возможность разрешить или запретить доступ в сеть отдельным приложениям. Кроме этого фаервол препятствует проникновению вирусов и spyware-программ, крадущих персональную информацию, пароли и прочие конфиденциальные данные.

Основные возможности программы: