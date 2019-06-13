Программы для Windows » Безопасность » Firewalls » ZoneAlarm Free Firewall 2019 15.6.111.18054
ZoneAlarm Free Firewall для Windows

ZoneAlarm Free Firewall 2019 15.6.111.18054

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ZoneAlarm Free Firewall 2019 15.6.111.18054Описание   Скачать ZoneAlarm Free Firewall 2019 15.6.111.18054СКАЧАТЬ (5,53 Мб) Скриншоты ZoneAlarm Free Firewall 2019 15.6.111.18054Скриншоты (9)   Статистика ZoneAlarm Free Firewall 2019 15.6.111.18054Статистика   Отзывы о ZoneAlarm Free Firewall 2019 15.6.111.18054Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ZoneAlarm Free Firewall - надежный инструмент, который позволяет пользователю защищать персональные данные от атак хакеров, дает возможность управлять и полностью контролировать весь входящий и исходящий трафик, тем самым защищая ПК от всевозможных сетевых угроз.

Программа позволяет отслеживать в режиме реального времени активность всех приложений, работающих через Интернет, и дает возможность разрешить или запретить доступ в сеть отдельным приложениям. Кроме этого фаервол препятствует проникновению вирусов и spyware-программ, крадущих персональную информацию, пароли и прочие конфиденциальные данные.

Основные возможности программы:

  • Контроль приложений, работающих через Интернет.
  • Мониторинг входящего и исходящего трафика.
  • Наличие Stealth Mode, который делает компьютер невидимым в сети, тем самым блокируя внешние вторжения.
  • Защита персональных данных
  • Создание резервных копий файлов с возможностью восстанавления данных в случае аппаратных сбоев (5 GB онлайн-хранилища предоставляется бесплатно).
ZoneAlarm Free Firewall
ZoneAlarm Free Firewall
ZoneAlarm Free Firewall
ZoneAlarm Free Firewall
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 690
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFirewalls
ТОП-сегодня раздела "Firewalls"
 

Privatefirewall 7.0.30.3

Privatefirewall - бесплатный персональный брандмауэр, который предоставляет пользователю проактивную многоуровневую защиту от различных сетевых угроз и опасных

Comodo Firewall 12.0.0.6818

Comodo Personal Firewall - мощный и бесплатный персональный файрвол, который следит и предотвращает различного рода сетевые атаки, защищает от действий шпионов,

Online Armor Free Firewall 7.0.0.1866

Online Armor - мощный брандмауэр для Windows. Обеспечивает защиту от внешних вторжений, осуществляет полный контроль над исходящими данными передаваемыми в сеть

Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC

Kaspersky Internet Security - Комплект для комплексной защиты компьютера, включающий антивирус, антихакер и антиспам

FortiClient 5.6.5.1150

FortiClient - бесплатная версия комплексного решения защиты ПК. Включает в себя антивирус, защиту от шпионящего ПО, брандмауэр, систему предотвращения вторжений,

Kerio WinRoute Firewall 6.7.1.6544

Kerio WinRoute Firewall - пакет маршрутизации и обеспечения сетевой безопасности. Предназначен для защиты от внешних атак и вирусов и дает возможность ограничения

скачать Adguard

Отзывы о программе ZoneAlarm Free Firewall

Admin

Отзывов о программе ZoneAlarm Free Firewall 2019 15.6.111.18054 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 