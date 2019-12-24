TinyWall для Windows

TinyWall 2.1.12

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Описание TinyWall 2.1.12Описание   Скачать TinyWall 2.1.12СКАЧАТЬ (1,16 Мб) Скриншоты TinyWall 2.1.12Скриншоты (6)   Статистика TinyWall 2.1.12Статистика   Отзывы о TinyWall 2.1.12Отзывы (0)  
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TinyWall - небольшая бесплатная утилита, которая расширяет возможности настройки и управления сетевой защиты встроенного брандмауэра ОС Windows.

Программа не раздражает всевозможными всплывающими окнами и при этом позволяет легко добавлять исключения в правила брандмауэра, блокирует сотни троянов, вирусов и сетевых червей, не позволяет вредоносным программам изменять настройки брандмауэра Windows, а также не устанавливает никаких дополнительных компонентов.

Ключевые особенности:

  • Возможность легко добавлять исключения в правила брандмауэра.
  • Автоматический режим обучения.
  • Защита от несанкционированного доступа через брандмауэр.
  • Блокировка настроек с помощью пароля.
  • Различные режимы: Обычная защита, Разрешить исходящие соединения, Блокировать все, Отключить фаервол и Режим обучения.
  • Поддержка временных правил брандмауэра.
  • Списки портов и доменов.
  • Защита файлов хоста.
  • Возможность разблокировать трафик в локальной сети.
  • Возможность ограничить любое приложение для локальной сети.
  • Распознавание безопасного и потенциально опасного ПО.
  • Полная поддержка IPv6.
  • Список установленных и заблокированных соединений.
  • Просмотр открытых портов на ПК.
TinyWall
TinyWall
TinyWall
TinyWall
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFirewalls
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Отзывы о программе TinyWall

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