SyncBackFree для Windows

SyncBackFree 8.5.122.0

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Описание SyncBackFree 8.5.122.0Описание   Скачать SyncBackFree 8.5.122.0СКАЧАТЬ (24,48 Мб) Скриншоты SyncBackFree 8.5.122.0Скриншоты (9)   Статистика SyncBackFree 8.5.122.0Статистика   Отзывы о SyncBackFree 8.5.122.0Отзывы (2)  
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4.43 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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SyncBackFree - мощный многофункциональный инструмент для выполнения резервного копирования целых каталогов и папок с возможностью их синхронизации. При этом Вы не ограничены только жесткими дисками компьютера: поддерживается работа с USB-накопителями, оптическими дисками, сетевыми каталогами и даже FTP-серверами.

В программу встроен планировщик, где расписав удобное для Вас время резервного копирования/синхронизации (ежедневно, еженедельно, ежемесячно), Вы забудете о ручном вмешательстве в работу программы, при этом можете быть спокойны за актуальность и сохранность всех важных данных.

На первый взгляд покажется, что настраивать программу сложно, но приступив к работке с этим инструментом, увидите, что все очень просто и понятно. Поэтому SyncBackFree может быть рекомендовано как одно из лучших средств для создания резервных копий файлов и синхронизации папок.

Что нового в SyncBackFree 8.5.122.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты SyncBackFree:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 444
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
 Программа SyncBackFree отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе SyncBackFree

Silvercat про SyncBackFree 7.3.10.0 [11-10-2015]

Программа в бесплатной версии имеет ограничение на кол-во файлов и папок. Говно.
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Антон в ответ Silvercat про SyncBackFree 8.3.6.0 [20-10-2017]

На то она и бесплатная хочешь пользоваться в полной мере без ограничений будь добр вознагради за труд создателей программы, ты вот сам согласишься бесплатно работать?)
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