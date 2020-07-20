myMail для Android

myMail 12.6.0.30291 для Android

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Описание myMail 12.6.0.30291 для AndroidОписание   Скачать myMail 12.6.0.30291 для AndroidСКАЧАТЬ (19,28 Мб) Скриншоты myMail 12.6.0.30291 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика myMail 12.6.0.30291 для AndroidСтатистика   Отзывы о myMail 12.6.0.30291 для AndroidОтзывы (4)  
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4.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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myMail - удобное приложение для работы с почтовыми клиентами Gmail, Hotmail, Live, Outlook, MSN, iCloud, AOL, Yandex, Rambler, QIP, Mail.Ru и Yahoo или фирменным ящиком вида логин@my.com. 

Программой поддерживаются протоколы как IMAP, так POP3. Несомненное преимущество myMail в том, что теперь не надо бегать по разным ресурсам и источникам для проверки корреспонденции - все письма из разных ящиков можно посмотреть в одной простой и красивой оболочке. Достаточно удобно реализованы настраиваемые push-уведомления, которые можно подключить даже для тех сервисов, которые изначально не поддерживают эту технологию.

Помимо качественного и понятного интерфейса, приложение имеет еще ряд дополнительных преимуществ: визуализация списка писем с аватарами пользователей и иконками популярных сервисов, полезный алгоритм сжатия данных для экономии трафика, высоконадежные протоколы безопасности для обеспечения сохранности данных, безопасности и конфиденциальности и др.

Что нового в myMail 12.6.0.30291 для Android?
  • исправлены ошибки
  • улучшена производительность
myMail
myMail
myMail
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 779
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыEmail
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Отзывы о программе myMail

Lav про myMail 5.0.0.17187 для Android [02-06-2016]

Не активно уведомление
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BOSS про myMail 5.0.0.17187 для Android [28-05-2016]

Не работает уведомление включить не возможно кнопка есть но она не активна
2 | 2 | Ответить

Юрий про myMail 4.5.0.16154 для Android [26-04-2016]

отправка почты - Ок
получение, через одно,- не получает с сервером MTU, Yandex
3 | 2 | Ответить

Просто так про myMail 2.1.1.7680 для Android [23-09-2014]

Хорошая программа.Больше даже нечего писать.
3 | 2 | Ответить

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