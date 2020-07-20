myMail - удобное приложение для работы с почтовыми клиентами Gmail, Hotmail, Live, Outlook, MSN, iCloud, AOL, Yandex, Rambler, QIP, Mail.Ru и Yahoo или фирменным ящиком вида логин@my.com.

Программой поддерживаются протоколы как IMAP, так POP3. Несомненное преимущество myMail в том, что теперь не надо бегать по разным ресурсам и источникам для проверки корреспонденции - все письма из разных ящиков можно посмотреть в одной простой и красивой оболочке. Достаточно удобно реализованы настраиваемые push-уведомления, которые можно подключить даже для тех сервисов, которые изначально не поддерживают эту технологию.

Помимо качественного и понятного интерфейса, приложение имеет еще ряд дополнительных преимуществ: визуализация списка писем с аватарами пользователей и иконками популярных сервисов, полезный алгоритм сжатия данных для экономии трафика, высоконадежные протоколы безопасности для обеспечения сохранности данных, безопасности и конфиденциальности и др.