Telegram 5.3 для iPhone, iPad
Telegram - версия одного из самых популярных мессенджеров, адаптированная для iOS-устройств. С помощью этого приложения очень удобно и быстро можно обмениваться не
Telegram X 5.2 для iPhone, iPad
Альтернативная версия Telegram от официальных разработчиков, которая благодаря использованию языка программирования Swift, существенно отличается скоростью загрузки
Twitter 7.41.2 для iPhone, iPad
Twitter - адаптированная под iOS-устройства версия одной из самых популярных социальных сетей в мире
Одноклассники 7.45 для iPhone, iPad
Одноклассники - полностью адаптированное для iOS-устройств приложение крупнейшей развлекательно-социальной сети России
Viber 10.1.1 для iPhone
Viber - одно из лучших кросс-платформенных приложений, которое помогает общаться людям друг с другом
Snapchat 10.51.0.23 для iPhone
Snapchat - необычное приложение для iPhone, которое позволяет пользователям общаться друг с другом при помощи исчезающих фотографий или видеороликов