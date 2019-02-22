Twitter для iOS

Twitter 7.42.1 для iPhone, iPad

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Описание Twitter 7.42.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Twitter 7.42.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (187.38 Мб) Скриншоты Twitter 7.42.1 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Twitter 7.42.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Twitter 7.42.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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Twitter - адаптированная под iOS-устройства версия одной из самых популярных социальных сетей в мире. Здесь для Вас подготовлены разнообразные возможности для наилучшего выражения своих эмоций, общения с друзьями и близкими людьми, получения всесторонней информации и многое другое.

Подписываетесь на интересные новостные ленты, обсуждайте в режиме реального времени волнующие Вас вопросы, расскажите о себе миру с помощью фотографий, видео или комментариев.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Twitter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 123
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры - другое
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Отзывы о программе Twitter

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