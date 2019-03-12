DiskSorter для Windows

DiskSorter 11.7.24

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Описание DiskSorter 11.7.24Описание   Скачать DiskSorter 11.7.24СКАЧАТЬ (6,03 Мб) Скриншоты DiskSorter 11.7.24Скриншоты (7)   Статистика DiskSorter 11.7.24Статистика   Отзывы о DiskSorter 11.7.24Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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DiskSorter - неплохой инструмент для сортировки и классификации файлов на Вашем компьютере, что поможет упорядочит их размещение для более удобного и быстрого доступа. Программа поддерживает работу с файлами не только на локальном жестком диске, но также и на сетевых ресурсах, устройствах NAS и других систем хранения данных. Выберите интересующий Вас диск, том или директорию и проанализируйте, какие типы файлов в них преобладают, да и вообще чем забит ПК.

При необходимости есть возможность прямо в DiskSorter перемещать, копировать и удалять отдельные файлы и целые папки. Очень удобно выполнены графические круговые диаграммы для наглядного отображения структуры файлов выбранного раздела, а также опция "Top 100", где файлы сортируются в порядке уменьшения. В общем, достаточно полезная утилита как для общего представления файловой структуры Вашего ПК, так управления и контроля размещения данных на дисках и папках.

Что нового в DiskSorter 11.7.24?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлен ряд ошибок
DiskSorter
DiskSorter
DiskSorter
DiskSorter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 750
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
ТОП-сегодня раздела "Поиск файлов"
 

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Отзывы о программе DiskSorter

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