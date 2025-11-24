Astrophysics для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:82.3.08
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Астрономия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26.98 Мб
Astrophysics — приложение представляет собой компактный справочный инструмент, посвящённый основным направлениям астрофизики. Предназначено для пользователей, которые хотят получить обобщённое понимание физических процессов, происходящих во Вселенной. В приложении собраны базовые сведения о структуре космических объектов, принципах их формирования, свойствах излучения и методах наблюдений. Материал подаётся в сжатом и последовательном формате, что делает информацию удобной для изучения без необходимости обращаться к дополнительным источникам.

Сервис подходит как для начального ознакомления с дисциплиной, так и для периодического обращения к ключевым темам. Приложение может использоваться учащимися, студентами технических и естественно-научных направлений, а также пользователями, которые интересуются фундаментальными аспектами астрономии. Внутреннее наполнение сфокусировано на основных физических явлениях, моделях и терминах, встречающихся в астрофизике, что позволяет сформировать целостное представление о данной области науки.

Список основных возможностей Astrophysics:

  • Предоставляет краткие и систематизированные сведения по ключевым разделам астрофизики.
  • Описывает физические процессы, связанных со звёздами, галактиками, межзвёздной средой и космологическими структурами.
  • Предлагает базовые объяснения характеристик электромагнитного излучения и принципов наблюдений.
  • Простое и понятное изложение материала для пользователей без специальной подготовки.
  • Будет полезно в учебных целях для повторения или первичного изучения тем.
  • Использует компактный формат, позволяющий использовать приложение как справочник в офлайн-режиме.
