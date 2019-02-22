ДругВокруг для iOS

ДругВокруг 3.7.10 для iPhone, iPad

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Описание ДругВокруг 3.7.10 для iPhone, iPadОписание   Скачать ДругВокруг 3.7.10 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (310.83 Мб) Скриншоты ДругВокруг 3.7.10 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика ДругВокруг 3.7.10 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о ДругВокруг 3.7.10 для iPhone, iPadОтзывы (2)  
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3.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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ДругВокруг - отличное приложение для общения и поиска новых друзей в любой точке мира. Просто заполните свой профиль, укажите интересы и предпочтения, загрузите фотографии - и буквально через несколько минут к Вам пожалуют первые гости. Здесь Вы можете передавать текстовые сообщения, изображения, стикеры и смайлики, а если захотите, то даже и подарки - только виртуальные. Рядом с Вами живет огромное множество интересных личностей, познакомьтесь с ними сначала онлайн, а потом возможно они станут и реальными друзьями. А хотите иметь друзей по всему земному шару - напишите сообщение в Прямой Эфир, и пользователи разных стран и городов увидят его и обязательно ответят. Все очень просто, легко и понятно, но главное - Вы непременно расширите круг своего общения, познакомившись с новыми и неординарными людьми.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты ДругВокруг:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 182
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе ДругВокруг

Наталья про ДругВокруг 3.0.14 для iPhone, iPad [26-06-2016]

Почему программа запорашивает подтверждение об оплате? Это бесплатный чарт
2 | | Ответить

Андрей про ДругВокруг 2.4.5 для iPhone, iPad [25-10-2014]

Почему нет IPA файла? С тунца то я и так скачать могу
1 | | Ответить

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