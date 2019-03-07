Программы для Windows » Система » Драйверы » Auslogics Driver Updater 1.20.0.0
Auslogics Driver Updater для Windows

Auslogics Driver Updater 1.20.0.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Auslogics Driver Updater 1.20.0.0Описание   Скачать Auslogics Driver Updater 1.20.0.0СКАЧАТЬ (12,16 Мб) Скриншоты Auslogics Driver Updater 1.20.0.0Скриншоты (4)   Статистика Auslogics Driver Updater 1.20.0.0Статистика   Отзывы о Auslogics Driver Updater 1.20.0.0Отзывы (16)  
Оцените программу!
4.21 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.21 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Auslogics Driver Updater - системный инструмент для обновления всех самых последних версий драйверов Вашего оборудования из официальных источников. Как и другие утилиты от Auslogics, эта программа отличается интуитивно понятным интерфейсом и простой настройкой. Перед началом использования приложение просканирует Ваш ПК и покажет в списке устаревшие драйвера с отображением даты и времени их последней версии. Пользователь сам определяляет, что стоит обновить, а что нет - как говорится, все в Ваших руках.

В программу встроена функция резервного копирования текущих версий драйверов - это на случай, если после обновления возникли какие-либо сбои и проблемы в работе системы. Откатив установку, Вы быстро вернете все на место и сможете продолжать работу.

В общем-то, польза и удобство использования апдейтера очевидны, т.к. поддержание в системе самых свежих версий драйверов обеспечивает стабильную и быструю работу оборудования Вашего ПК.

Что нового в Auslogics Driver Updater 1.20.0.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены все известные ошибки
Auslogics Driver Updater
Auslogics Driver Updater
Auslogics Driver Updater
Auslogics Driver Updater
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 1000 руб.
Ограничение в работе программыневозможно обновить драйвер
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 11 165
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы
ТОП-сегодня раздела "Драйверы"
 

Display Driver Uninstaller 18.0.0.7

Display Driver Uninstaller - бесплатная программа для удаления из системы драйверов видеокарт NVIDIA и AMD. Удаляет ключи реестра, файлы и папки. Будет полезна,

Driver Booster Free 6.3.0.276

IObit Driver Booster - полезная программа, автоматически сканирующая и определяющая драйвера на ПК. После нахождения устаревших драйверов программа предлагает

DriverPack Solution 17.10.0

DriverPack Solution - пакет, состоящий из наиболее актуальных драйверов для всевозможных конфигураций ПК, а также для разнообразных моделей ноутбуков

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (Full Package)

Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, которые необходимы для работы приложений, основанных на архитектуре .NET Framework

Microsoft .NET Framework 4.5 / 4.5.2

Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, наличие которых является обязательным условием для нормального функционирования многих

SlimDrivers 2.3.1

SlimDrivers - незаменимое приложение, позволяющее всегда иметь наиболее актуальные версии драйверов для всех компонентов Вашего ПК. Присутствует функция резервного

скачать Adguard

Отзывы о программе Auslogics Driver Updater

Призрак про Auslogics Driver Updater 1.18.0.0 [18-12-2018]

Прежде чем обновлять драйвера снимите галочку с драйвера моста PCI-ISC,после его обновы ваш ПК умрёт
1 | | Ответить

Дима про Auslogics Driver Updater 1.18.0.0 [18-12-2018]

Программа гавно,после обновлений драйверов синий экран
| 1 | Ответить

Олдмен про Auslogics Driver Updater 1.17.0.0 [14-11-2018]

Всем ожидающим чудес.
1. Не стоит пытаться что-то обновлять, если у вас и так всё работает.
2. Что мешает тупо создать точку восстановления, прежде чем проводить подобные манипуляции?
3/ И таки - да, данная прога не лучший вариант для этих целей. Рекомендую Driver Easy pro. Всем успехов!
| | Ответить

Евгений про Auslogics Driver Updater 1.14.0.0 [23-09-2018]

Руки из жопы у большинства пользователей !!!
| | Ответить

Дарья про Auslogics Driver Updater 1.14.0.0 [29-08-2018]

требует покупку программы
1 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (16) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 