Auslogics Driver Updater

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Display Driver Uninstaller - бесплатная программа для удаления из системы драйверов видеокарт NVIDIA и AMD. Удаляет ключи реестра, файлы и папки. Будет полезна,
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IObit Driver Booster - полезная программа, автоматически сканирующая и определяющая драйвера на ПК. После нахождения устаревших драйверов программа предлагает
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Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, которые необходимы для работы приложений, основанных на архитектуре .NET Framework
Microsoft .NET Framework 4.5 / 4.5.2
Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, наличие которых является обязательным условием для нормального функционирования многих
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SlimDrivers - незаменимое приложение, позволяющее всегда иметь наиболее актуальные версии драйверов для всех компонентов Вашего ПК. Присутствует функция резервного