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5 Auslogics Driver Updater - системный инструмент для обновления всех самых последних версий драйверов Вашего оборудования из официальных источников. Как и другие утилиты от Auslogics, эта программа отличается интуитивно понятным интерфейсом и простой настройкой. Перед началом использования приложение просканирует Ваш ПК и покажет в списке устаревшие драйвера с отображением даты и времени их последней версии. Пользователь сам определяляет, что стоит обновить, а что нет - как говорится, все в Ваших руках.



В программу встроена функция резервного копирования текущих версий драйверов - это на случай, если после обновления возникли какие-либо сбои и проблемы в работе системы. Откатив установку, Вы быстро вернете все на место и сможете продолжать работу.



В общем-то, польза и удобство использования апдейтера очевидны, т.к. поддержание в системе самых свежих версий драйверов обеспечивает стабильную и быструю работу оборудования Вашего ПК. Что нового в Auslogics Driver Updater 1.20.0.0?

Улучшения в работе программы

Исправлены все известные ошибки