Дизайн Интерьера 3D для Windows
|Оценка:
|2.57/5 голосов - 107
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 990 руб. | Купить
|Ограничение:
|10 дней + функциональные ограничения
|Версия:
|6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|AMS Soft
|Категории:
|3D - Чертеж, САПР
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 8 353 | Статистика
|Размер:
|99,35 Мб
Дизайн Интерьера 3D - удобная программа для перепланировки и создания дизайн-проекта квартиры своими руками. Позволяет буквально за полчаса подготовить перепланировку квартиры, расставить мебель в комнатах и создать наглядный дизайн-проект помещения. Есть возможность сохранять и распечатывать подготовленные дизайн-проекты, чтобы выбрать из них наилучший вариант. Вы сможете точно представить облик всех комнат ещё до проведения ремонта. Отличается продуманным интерфейсом и лёгкостью в освоении.
Основные возможности продукта:
- Быстрая перепланировка квартир и офисов
- Точная расстановка мебели и техники. Более 100+ моделей мебели
- Свыше 450 встроенных материалов отделки (различные виды обоев, ламинат, паркет, линолеум, плитка и т.п.)
- Готовая коллекция предметов мебели
- 3D-дизайн интерьеров в реальном времени
- Встроенный набор типовых планировок
- Сохранение и распечатка проектов
- Экспорт вариантов дизайна в jpeg или сохранение его в формате PDF
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Отзывы о программе Дизайн Интерьера 3D
Владислав про Дизайн Интерьера 3D 5.0 [30-03-2021]
Всем доброе время суток. Не знаю что делать, может кто столкнулся с такой проблемой. Оплатил программу "Дизайн интерьера 3D" Премиум 26.03.21. Ссылка не пришла. Связывался со службой поддержки, заполнил форму, указал всю необходимую информацию, приложил ссылки на документ по оплате(как указано в форме)с указанием точной даты и времени оплаты. Так никто и не ответил! С перерывом в сутки, отправил повторно обращение в службу поддержки, не отвечают! Не денег жалко, программа понравилась. Отрисовал планировку дома, мебель на один этаж можно не более 10 шт. поставить, а дальше нужна платная версия. Оплатил, жду, ответов нет. Что делать?! Пробовал другие программы, но эта понравилась больще всех.
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Ольга в ответ Владислав про Дизайн Интерьера 3D 5.31 [01-04-2022]
Владислав, Вы сохраните файл проекта пока. Письмо может в спам уйти, посмотрите там. У меня так же было.
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Таша про Дизайн Интерьера 3D 5.0 [29-07-2020]
После покупки профаерсии за 2000р. Открывается обычная бесплатная версия. Опять нае****, нельзя никому верить
2 | 4 | Ответить
Snem в ответ Борис про Дизайн Интерьера 3D 5.0 [22-06-2020]
Программа прекрасно работает! Правда в бесплатной версии есть некоторые ограничения.
8 | 9 | Ответить
динар про Дизайн Интерьера 3D 5.0 [08-03-2020]
программа работала 10 дней после покупки ключа как будто пробная версия,помощи от оператора жду по 5 ,6 дней.издевательство.не скачивайте ерунда.
4 | 2 | Ответить
Валерий про Дизайн Интерьера 3D 4.15 [04-06-2018]
Пожалуй это одна из лучших программ для планировки квартиры, и, уж точно, самая удобная. Позволяет создавать любые интерьеры и воплощать практически все желания в проекте. Меня устроила полностью.
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