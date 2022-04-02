Программы для Windows » Графика и дизайн » 3D » Дизайн Интерьера 3D 6.0

Дизайн Интерьера 3D для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 2.57/5 голосов - 107
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 990 руб. | Купить
Ограничение:10 дней + функциональные ограничения
Версия:6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:3D - Чертеж, САПР
Загрузок (сегодня/всего):2 / 8 353 | Статистика
Размер:99,35 Мб
Дизайн Интерьера 3D скриншот № 1
Дизайн Интерьера 3D скриншот № 2
Дизайн Интерьера 3D скриншот № 3
Дизайн Интерьера 3D скриншот № 4

Дизайн Интерьера 3D - удобная программа для перепланировки и создания дизайн-проекта квартиры своими руками. Позволяет буквально за полчаса подготовить перепланировку квартиры, расставить мебель в комнатах и создать наглядный дизайн-проект помещения. Есть возможность сохранять и распечатывать подготовленные дизайн-проекты, чтобы выбрать из них наилучший вариант. Вы сможете точно представить облик всех комнат ещё до проведения ремонта. Отличается продуманным интерфейсом и лёгкостью в освоении.

Основные возможности продукта:

  • Быстрая перепланировка квартир и офисов
  • Точная расстановка мебели и техники. Более 100+ моделей мебели
  • Свыше 450 встроенных материалов отделки (различные виды обоев, ламинат, паркет, линолеум, плитка и т.п.)
  • Готовая коллекция предметов мебели
  • 3D-дизайн интерьеров в реальном времени
  • Встроенный набор типовых планировок
  • Сохранение и распечатка проектов
  • Экспорт вариантов дизайна в jpeg или сохранение его в формате PDF
ТОП-сегодня раздела "3D"
 

скачать BlenderBlender 3.0.0 / 2.80

Blender бесплатный редактор трехмерной графики и анимации. Отличная альтернатива титанам...

скачать КОМПАС-3D HomeКОМПАС-3D Home 18.1

Мощный инструмент для трехмерного моделирования, с помощью которого можно проектировать...

скачать Базис-Конструктор-МебельщикБазис-Конструктор-Мебельщик 11

Базис-Конструктор-Мебельщик - представляет собой полный пакет решений для автоматизации конструирования, производства и продажи мебели...

скачать Дом-3DДом-3D 3.2

Дом-3D - интересная площадка для трехмерного проектирования интерьера домов и квартир...

скачать Design ReviewDesign Review 2018

Приложение для совместной работы над 2D и 3D проектами в цифровом формате, без...

скачать SketchUp MakeSketchUp Make 16.1.1450 / 17.2.2555

SketchUp Make - программа для создания, просмотра и редактирования 3D проектов домов, дизайна...

Отзывы о программе Дизайн Интерьера 3D

Владислав про Дизайн Интерьера 3D 5.0 [30-03-2021]

Всем доброе время суток. Не знаю что делать, может кто столкнулся с такой проблемой. Оплатил программу "Дизайн интерьера 3D" Премиум 26.03.21. Ссылка не пришла. Связывался со службой поддержки, заполнил форму, указал всю необходимую информацию, приложил ссылки на документ по оплате(как указано в форме)с указанием точной даты и времени оплаты. Так никто и не ответил! С перерывом в сутки, отправил повторно обращение в службу поддержки, не отвечают! Не денег жалко, программа понравилась. Отрисовал планировку дома, мебель на один этаж можно не более 10 шт. поставить, а дальше нужна платная версия. Оплатил, жду, ответов нет. Что делать?! Пробовал другие программы, но эта понравилась больще всех.
| | Ответить

Ольга в ответ Владислав про Дизайн Интерьера 3D 5.31 [01-04-2022]

Владислав, Вы сохраните файл проекта пока. Письмо может в спам уйти, посмотрите там. У меня так же было.
| | Ответить

Таша про Дизайн Интерьера 3D 5.0 [29-07-2020]

После покупки профаерсии за 2000р. Открывается обычная бесплатная версия. Опять нае****, нельзя никому верить
2 | 4 | Ответить

Борис про Дизайн Интерьера 3D 5.0 [07-06-2020]

Программа не работает. Развод
7 | 2 | Ответить

Snem в ответ Борис про Дизайн Интерьера 3D 5.0 [22-06-2020]

Программа прекрасно работает! Правда в бесплатной версии есть некоторые ограничения.
8 | 9 | Ответить

динар про Дизайн Интерьера 3D 5.0 [08-03-2020]

программа работала 10 дней после покупки ключа как будто пробная версия,помощи от оператора жду по 5 ,6 дней.издевательство.не скачивайте ерунда.
4 | 2 | Ответить

Валерий про Дизайн Интерьера 3D 4.15 [04-06-2018]

Пожалуй это одна из лучших программ для планировки квартиры, и, уж точно, самая удобная. Позволяет создавать любые интерьеры и воплощать практически все желания в проекте. Меня устроила полностью.
13 | 10 | Ответить

Читать все отзывы (19) / Добавить отзыв