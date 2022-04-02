Отзывы о программе Дизайн Интерьера 3D

Владислав

Всем доброе время суток. Не знаю что делать, может кто столкнулся с такой проблемой. Оплатил программу "Дизайн интерьера 3D" Премиум 26.03.21. Ссылка не пришла. Связывался со службой поддержки, заполнил форму, указал всю необходимую информацию, приложил ссылки на документ по оплате(как указано в форме)с указанием точной даты и времени оплаты. Так никто и не ответил! С перерывом в сутки, отправил повторно обращение в службу поддержки, не отвечают! Не денег жалко, программа понравилась. Отрисовал планировку дома, мебель на один этаж можно не более 10 шт. поставить, а дальше нужна платная версия. Оплатил, жду, ответов нет. Что делать?! Пробовал другие программы, но эта понравилась больще всех.

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