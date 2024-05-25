Swiftkey для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.10.36.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Китайский
|Разработчик:
|SwiftKey
|Категории:
|другое - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 826 | Статистика
|Размер:
|64.07 Мб
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Swiftkey - одна из лучших и наиболее популярных экранных клавиатур для Android-смартфонов и планшетов, которая намного упростит и ускорит процесс ввода текста.
Среди наиболее заметных преимуществ данной программы выделяется интеллектуальное прогнозирование ввода следующего слова и продвинутая функция автозамены, а также поддержка большого числа языков (на данный момент более 100). Клавиатура поддерживает одновременно три языка, между которыми можно легко переключаться посредством слайдом по пробелу.
Кроме этого присутствуют разнообразные настройки раскладки и способов ввода, возможность выбора из 30 цветовых тем, поддержку более 800 эмотиконов, подключение к облачному хранилищу и синхронизации стиля письма и словаря на всех используемых устройствах, настройка прогнозирования слов с помощью Gmail, Facebook, Twitter, Evernote и т.д.
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