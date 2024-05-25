Swiftkey для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.10.36.21 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Китайский
Разработчик:
Категории:другое - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 826 | Статистика
Размер:64.07 Мб
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Swiftkey - одна из лучших и наиболее популярных экранных клавиатур для Android-смартфонов и планшетов, которая намного упростит и ускорит процесс ввода текста.

Среди наиболее заметных преимуществ данной программы выделяется интеллектуальное прогнозирование ввода следующего слова и продвинутая функция автозамены, а также поддержка большого числа языков (на данный момент более 100). Клавиатура поддерживает одновременно три языка, между которыми можно легко переключаться посредством слайдом по пробелу.

Кроме этого присутствуют разнообразные настройки раскладки и способов ввода, возможность выбора из 30 цветовых тем, поддержку более 800 эмотиконов, подключение к облачному хранилищу и синхронизации стиля письма и словаря на всех используемых устройствах, настройка прогнозирования слов с помощью Gmail, Facebook, Twitter, Evernote и т.д.

Что нового в Swiftkey 9.10.36.21?

  • Общая оптимизация функций клавиатуры SwiftKey для более стабильной работы.

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