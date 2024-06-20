Freelancer для Android
|Оценка:
|2.33/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.12.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Freelancer.com
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 795 | Статистика
|Размер:
|54.67 Мб
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Freelancer - официальное мобильное приложение, предоставляющее доступ к крупнейшему в мире рынку фриланса и краудсорсинга, который связывает работодателей и фрилансеров, и позволяет как нанимать самых лучших исполнителей, так и и самому искать работу из любой точки мира.
Ключевые особенности:
- Опубликуйте бесплатно проект, выбирайте, будут ли проекты выполняться по фиксированной цене или с почасовой оплатой, и оплачивайте работу, только если на 100% будете удовлетворены результатами.
- Нанимайте профессионалов в любой сфере - от веб-дизайна и производства продукции до графического дизайна и ввода данных.
- Возможность предлагать свои услуги работодателям со всего мира и работать, когда вам удобно и где вам удобно.
- Надежная система платежей, которая работает как для фрилансеров, так и для работодателей.
- Поручайте выполнение проекта прямо на ходу. Просто нажмите "поручить" в мобильном приложении, и ваш фрилансер начнет работу.
- Общение между заказчиками и исполнителями с помощью встроенного мессенджера.
- Глобальная база работодателей.
- Возможность подавать заявки прямо на ходу.
- Начинайте работу только после того, как были загружены промежуточные платежи.
- Minor fixes and improvements.
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