Freelancer для Android

Описание
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Оценка: 2.33/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.12.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 795 | Статистика
Размер:54.67 Мб
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Freelancer - официальное мобильное приложение, предоставляющее доступ к крупнейшему в мире рынку фриланса и краудсорсинга, который связывает работодателей и фрилансеров, и позволяет как нанимать самых лучших исполнителей, так и и самому искать работу из любой точки мира.

Ключевые особенности:

  • Опубликуйте бесплатно проект, выбирайте, будут ли проекты выполняться по фиксированной цене или с почасовой оплатой, и оплачивайте работу, только если на 100% будете удовлетворены результатами.
  • Нанимайте профессионалов в любой сфере - от веб-дизайна и производства продукции до графического дизайна и ввода данных.
  • Возможность предлагать свои услуги работодателям со всего мира и работать, когда вам удобно и где вам удобно.
  • Надежная система платежей, которая работает как для фрилансеров, так и для работодателей.
  • Поручайте выполнение проекта прямо на ходу. Просто нажмите "поручить" в мобильном приложении, и ваш фрилансер начнет работу.
  • Общение между заказчиками и исполнителями с помощью встроенного мессенджера.
  • Глобальная база работодателей.
  • Возможность подавать заявки прямо на ходу.
  • Начинайте работу только после того, как были загружены промежуточные платежи.
Что нового в Freelancer 5.12.2?
  • Minor fixes and improvements.
     
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