Freelancer - официальное мобильное приложение, предоставляющее доступ к крупнейшему в мире рынку фриланса и краудсорсинга, который связывает работодателей и фрилансеров, и позволяет как нанимать самых лучших исполнителей, так и и самому искать работу из любой точки мира.

Ключевые особенности: