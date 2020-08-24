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Моя Кухня: 3D Планировщик для Android

Моя Кухня: 3D Планировщик 1.12.0 для Android

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Описание Моя Кухня: 3D Планировщик 1.12.0 для AndroidОписание   Скачать Моя Кухня: 3D Планировщик 1.12.0 для AndroidСКАЧАТЬ (24,93 Мб) Скриншоты Моя Кухня: 3D Планировщик 1.12.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Моя Кухня: 3D Планировщик 1.12.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Моя Кухня: 3D Планировщик 1.12.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Моя Кухня: 3D Планировщик - простая в использовании программа, с помощью которой можно буквально за несколько минут создать эскиз будущей кухни, при этом совершенно не обладая какими-либо навыками дизайнера.

Ключевые функции приложения Моя Кухня: 3D Планировщик:

  • Наполнение кухни: шкафчики, техника, вытяжки, окна, двери и другое.
  • Сохранение и открытие проекта.
  • Сохранение изображения.
  • Настройка комнаты, цвета пола и стен.
  • Функция импорта и экспорта проекта для передачи файлов между устройствами или отправке по почте.
  • Отмена действия для более удобной работы.
  • Выбор фасада и ручек.
  • Размеры.
  • Редактирование размеров, цветов ящиков, техники (PRO-версия).
  • Бесплатный пробный период 1 + 3 (первый день после установки и 3 дня после оформления подписки) (PRO-версия).
Моя Кухня: 3D Планировщик
Моя Кухня: 3D Планировщик
Моя Кухня: 3D Планировщик
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - 3D
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Моя Кухня: 3D Планировщик

Admin

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