Clear Scanner - бесплатный сканер документов, который позволяет сканировать неограниченное количество документов. Программа позволяет быстро сканировать в высоком качестве любые документы, изображения, счета, квитанции, книги, журналы, заметки и преобразовать их сразу в PDF или в формат JPEG, после чего можно поделиться отсканированным документом по электронной почте, в сервисах Dropbox, OneDrive, SkyDrive, Google Drive, Evernote и пр.

Приложение автоматически определяет угол файла, который вы хотите сканировать для лучшего качества, позволяет обрезать часть документа, который вы хотите сканировать. Помимо этого, присутствует возможность регулировать яркость, удалять тени и редактировать изображение для получения лучшего качества сканирования.

Ключевые особенности Clear Scanner: