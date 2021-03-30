Clear Scanner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Indy Mobile App
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,65 Мб
|СКАЧАТЬ
Clear Scanner - бесплатный сканер документов, который позволяет сканировать неограниченное количество документов. Программа позволяет быстро сканировать в высоком качестве любые документы, изображения, счета, квитанции, книги, журналы, заметки и преобразовать их сразу в PDF или в формат JPEG, после чего можно поделиться отсканированным документом по электронной почте, в сервисах Dropbox, OneDrive, SkyDrive, Google Drive, Evernote и пр.
Приложение автоматически определяет угол файла, который вы хотите сканировать для лучшего качества, позволяет обрезать часть документа, который вы хотите сканировать. Помимо этого, присутствует возможность регулировать яркость, удалять тени и редактировать изображение для получения лучшего качества сканирования.
Ключевые особенности Clear Scanner:
- Автоматическое обнаружение края документа и перспективы коррекции.
- Быстрая обработка документов.
- Различные фильтры.
- Возможность редактировать файл после сохранения.
- Встроенный поиск по истории сканирования.
- Добавление или удаление одной страницы или всего документа.
- Изменение размера страниц для PDF (Letter, Legal, A4 и др.).
- Печать PDF-файла с помощью Cloud Print.
- Возможность отправить результат сканирования в Dropbox, OneDrive, SkyDrive, Google Drive, Evernote и пр.
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