Clear Scanner для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,65 Мб
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Clear Scanner скриншот № 4

Clear Scanner - бесплатный сканер документов, который позволяет сканировать неограниченное количество документов. Программа позволяет быстро сканировать в высоком качестве любые документы, изображения, счета, квитанции, книги, журналы, заметки и преобразовать их сразу в PDF или в формат JPEG, после чего можно поделиться отсканированным документом по электронной почте, в сервисах Dropbox, OneDrive, SkyDrive, Google Drive, Evernote и пр.

Приложение автоматически определяет угол файла, который вы хотите сканировать для лучшего качества, позволяет обрезать часть документа, который вы хотите сканировать. Помимо этого, присутствует возможность регулировать яркость, удалять тени и редактировать изображение для получения лучшего качества сканирования.

Ключевые особенности Clear Scanner:

  • Автоматическое обнаружение края документа и перспективы коррекции.
  • Быстрая обработка документов.
  • Различные фильтры.
  • Возможность редактировать файл после сохранения.
  • Встроенный поиск по истории сканирования.
  • Добавление или удаление одной страницы или всего документа.
  • Изменение размера страниц для PDF (Letter, Legal, A4 и др.).
  • Печать PDF-файла с помощью Cloud Print.
  • Возможность отправить результат сканирования в Dropbox, OneDrive, SkyDrive, Google Drive, Evernote и пр.
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