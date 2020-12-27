Notebloc для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Notebloc
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 811 | Статистика
|Размер:
|14,33 Мб
|СКАЧАТЬ
Notebloc - удобное приложение для сканирования любых типов бумажных носителей, как например заметок, эскизов, таблиц или объёмных документов с мелким шрифтом. Присутствует функция автоматического определения границ сканируемого документа. При необходимости подогнать их можно и вручную. Также можно настроить общий доступ с помощью E-Mail, Whatsapp, Dropbox и т.д.
Основные возможности:
- Создание, сохранение и обмен заметками, эскизами, чертежами и другими документами.
- Оцифровка изображения.
- Экспорт документов в формат PDF или JPEG.
- Сканирование любого типа заметок, документов, чертежей, эскизов или изображений.
- Автоматическое определение границ и корректирование перспективы изображения.
- Широкий выбор настроек.
- Обрезка документов или изображений средствами самого приложения.
- Классификация документов по папкам, дате создания или издания.
- Общий доступ с помощью E-Mail, Whatsapp, Dropbox и т.д.
- Добавление, копирование и нумерация страниц в одном документе.
- Создание папок для улучшения организации файлов.
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Admin
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