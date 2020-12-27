Notebloc - удобное приложение для сканирования любых типов бумажных носителей, как например заметок, эскизов, таблиц или объёмных документов с мелким шрифтом. Присутствует функция автоматического определения границ сканируемого документа. При необходимости подогнать их можно и вручную. Также можно настроить общий доступ с помощью E-Mail, Whatsapp, Dropbox и т.д.

Основные возможности: