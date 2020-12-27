Notebloc для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 811 | Статистика
Размер:14,33 Мб
СКАЧАТЬ
Notebloc скриншот № 1
Notebloc скриншот № 2
Notebloc скриншот № 3
Notebloc скриншот № 4

Notebloc - удобное приложение для сканирования любых типов бумажных носителей, как например заметок, эскизов, таблиц или объёмных документов с мелким шрифтом. Присутствует функция автоматического определения границ сканируемого документа. При необходимости подогнать их можно и вручную. Также можно настроить общий доступ с помощью E-Mail, Whatsapp, Dropbox и т.д.

Основные возможности:

  • Создание, сохранение и обмен заметками, эскизами, чертежами и другими документами.
  • Оцифровка изображения.
  • Экспорт документов в формат PDF или JPEG.
  • Сканирование любого типа заметок, документов, чертежей, эскизов или изображений.
  • Автоматическое определение границ и корректирование перспективы изображения.
  • Широкий выбор настроек.
  • Обрезка документов или изображений средствами самого приложения.
  • Классификация документов по папкам, дате создания или издания.
  • Общий доступ с помощью E-Mail, Whatsapp, Dropbox и т.д.
  • Добавление, копирование и нумерация страниц в одном документе.
  • Создание папок для улучшения организации файлов.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать ABBYY TextGrabberABBYY TextGrabber 2.6.3.1

Приложение для сканирования и перевода печатного текста с любой картинки. Присутствует...

скачать StocardStocard 8.15.2

Бесплатное и надежное средство для хранения на своем мобильном Android-устройстве...

скачать AflatumAflatum 2.0.47

Aflatum - это облачное приложения для организации труда адвокатов и юристов. Современные...

скачать SlideIT Russian PackSlideIT Russian Pack 3.0

SlideIT Russian Pack - плагин, добавляющий возможность набора текстов на русском языке с...

скачать Учет в магазине CloudShopУчет в магазине CloudShop 3.2.29.0

CloudShop - бесплатное и удобное в эксплуатации Android-приложение для автоматизации и управления...

скачать SlideITSlideIT 7.0

SlideIT - экранная клавиатура для Android, позволяющая вводить текст не только нажимая на каждую...

Отзывы о программе Notebloc

Admin

Отзывов о программе Notebloc 4.1.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв