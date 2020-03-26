Google Play Store 19.3.36-all 302041649 для Android
Официальный магазин программ, игр, музыки, фильмов, журналов и книг от Интернет-гиганта Google, который включает в себя набор сервисов для функционирования и
ClockSync 1.2.6 для Android
ClockSync - утилита для синхронизации часов Android-смартфона с серверами точного времени в интернете. Поддерживается ручная и автоматическая синхронизация. Утилита
APKPure 3.16.5 для Android
Бесплатный, простой и удобный в применении инструмент для установки и управления мобильными приложениями и играми для Android-смартфонов и планшетов, благодаря
Kingo Android Root 3.3 для Android
Kingo Root - самый простой способ получить Root-права на свое Android-устройство
CPU-Z 1.33 для Android
CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу полезной информации об установленном в вашем девайсе процессоре, используемой
Clean Master 6.12.3 для Android
Clean Master – очистите свое устройство от ненужного «хлама» в виде кэша, остаточных файлов, дубликатов фотографий и др. Утилита может освободить оперативную память,