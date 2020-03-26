Big Font для Android

Big Font 3.29 для Android

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Описание Big Font 3.29 для AndroidОписание   Скачать Big Font 3.29 для AndroidСКАЧАТЬ (4,05 Мб) Скриншоты Big Font 3.29 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Big Font 3.29 для AndroidСтатистика   Отзывы о Big Font 3.29 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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Big Font - полезная утилита для Android-устройств, с помощью которой можно быстро и легко изменять размер шрифта в диапазоне от 20% до 1000%.

Присутствует возможность предварительного просмотра шрифта до его установки, а также устанавливать собственное значение масштабирования. При изменении размера шрифта отображается значок уведомления, который описывает текущее состояние шрифта. Нажав на уведомление, вы сможете переключить размеры шрифта. При желании, значок можно скрыть, что бы он не мешал пользователям. 

Big Font
Big Font
Big Font
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Французский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 608
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Big Font

SERGEY про Big Font 3.04 для Android [20-08-2018]

СПС! Все работает, тлф. HONOR
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