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RawTherapee 5.7 / 5.0
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3.43 из 5, всего оценок - 14
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- Рейтинг программы - 3.43 из 5
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RawTherapee - мощный графический редактор с множеством функций и параметров для обработки фотографий, поддерживающий, кроме прочего, RAW-формат цифровых камер. Программа оснащена достаточно богатым инструментарием редактирования изображений, что делает ее одной из лучших для профессиональной обработки фото, достойно конкурируя с платным приложением Lightroom от Photoshop. Есть тут цветовая коррекция, шумоподавление, вращение, управление экспозицией, изменение тени и света, тональные настройки, виньетирование, обработка EXIF-данных, кадрирование, баланс белого и многое-многое другое. При необходимости редактирования большого количества фотографий предусмотрен пакетный режим.
Интерфейс редактора имеет русскую локализацию и выполнен в достаточно удобном виде, напоминающим работу в проводнике Windows. Все основные элементы редактирования удобно располагаются в отдельных закладках справа и на основной панели возле фотографии, а вносимые изменения сразу же отображаются, чтобы было удобно работать.
В общем, RawTherapee - отличный профессиональный инструмент для работы с цифровыми фотографиями, с помощью которого можно создавать действительно неповторимые высокохудожественные фотошедевры.
Основные возможности приложения:
- Использование высокопроизводительных алгоритмов EAHD, HPHD и VNG-4
- Декодирование RAW изображений
- Поддерживается работа с глубиной цвета 16 бит/канал
- Просмотр RGB-каналов
- Автоэкспозиция, регулировка контраста и яркости, редактор кривых и др.
- Настройка баланса белого
- Применение шумоподавления яркости
- Произвольное вращение изображения в любых плоскостях
- Поддержка форматов JPEG, PNG, TIFF и многих других
- Работа с EXIF-данными
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Отзывы о программе RawTherapee
Dflame про RawTherapee 4.2.510 / 4.2.447 [24-12-2015]
Пожелание одно - адаптировать под 32-винду. 32-версия 4.2.447 имеет крах Терапии при конвертации с включением обработки шумов. А предлагаемые на сайте разрабов костыли к этой версии по исправлению работы в 32-виндах - только для ХР и Висты, но никак не для 7-к и выше.
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с супер мини деревни про RawTherapee 4.2.48 [29-12-2014]
Понравился.
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