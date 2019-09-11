RawTherapee 5.7 / 5.0

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3.43 из 5, всего оценок - 14 Рейтинг программы - 3.43 из 5

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5 RawTherapee - мощный графический редактор с множеством функций и параметров для обработки фотографий, поддерживающий, кроме прочего, RAW-формат цифровых камер. Программа оснащена достаточно богатым инструментарием редактирования изображений, что делает ее одной из лучших для профессиональной обработки фото, достойно конкурируя с платным приложением Lightroom от Photoshop. Есть тут цветовая коррекция, шумоподавление, вращение, управление экспозицией, изменение тени и света, тональные настройки, виньетирование, обработка EXIF-данных, кадрирование, баланс белого и многое-многое другое. При необходимости редактирования большого количества фотографий предусмотрен пакетный режим.



Интерфейс редактора имеет русскую локализацию и выполнен в достаточно удобном виде, напоминающим работу в проводнике Windows. Все основные элементы редактирования удобно располагаются в отдельных закладках справа и на основной панели возле фотографии, а вносимые изменения сразу же отображаются, чтобы было удобно работать.



В общем, RawTherapee - отличный профессиональный инструмент для работы с цифровыми фотографиями, с помощью которого можно создавать действительно неповторимые высокохудожественные фотошедевры.



Основные возможности приложения: Использование высокопроизводительных алгоритмов EAHD, HPHD и VNG-4

Декодирование RAW изображений

Поддерживается работа с глубиной цвета 16 бит/канал

Просмотр RGB-каналов

Автоэкспозиция, регулировка контраста и яркости, редактор кривых и др.

Настройка баланса белого

Применение шумоподавления яркости

Произвольное вращение изображения в любых плоскостях

Поддержка форматов JPEG, PNG, TIFF и многих других

Работа с EXIF-данными

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