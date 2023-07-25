Kaspersky Update Utility для Windows
|Оценка:
|2.55/5 голосов - 29
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.0.474 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kaspersky Lab
|Категория:
|Антивирусы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 4 571 | Статистика
|Размер:
|17,31 Мб
Kaspersky Update Utility - официальная утилита обновления антивирусных баз и модулей для программ "Лаборатории Касперского": Антивируса Касперского, Kaspersky Internet Security и других домашних и корпоративных продуктов.
С помощью программы вы можете:
- загружать обновления баз и модулей для поддерживаемых программ «Лаборатории Касперского»;
- загружать список поддерживаемых программ «Лаборатории Касперского»;
- настраивать параметры загрузки обновлений с помощью конфигурационного файла и графического интерфейса;
- запускать обновление вручную или по расписанию.
Есть возможность организовать локальный сервер обновления для выбранных продуктов, что позволяет сэкономить интернет-трафик, связанный с обновлениями антивирусных баз, и обеспечить защиту высочайшего уровня всех компьютеров в организации, даже изолированных от интернета. Удобный графический и текстовый инерфейс.
- Прекращена поддержка операционной системы FreeBSD. Последняя версия с поддержкой FreeBSD - 4.0.0.287
- Теперь приложение по умолчанию использует безопасный протокол HTTPS
- Повышена безопасность и отказоустойчивость утилиты
- Теперь можно ввести учетные данные пользователя в командной строке, чтобы подключиться к прокси-серверу. Kaspersky Update Utility использует введенные учетные данные только для текущей сессии
Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без...
Dr.Web 12.0.3.12170 (22.12.2020)
Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий...
HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями,...
Антивирус Kaspersky Free 21.3.10.391 / 21.2.16.590
Kaspersky Free - бесплатный Антивирус Касперского. Обеспечивает комплексную защиту от различных...
AVG AntiVirus Free - популярный бесплатный антивирус, который предлагает пользователю ряд...
Avast Free Antivirus 23.6.8271
Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ...
Отзывы о программе Kaspersky Update Utility
Инкогнито про Kaspersky Update Utility 3.0 (3.1.0.25) [08-01-2019]