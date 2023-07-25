Kaspersky Update Utility для Windows

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Оценка: 2.55/5 голосов - 29
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.0.474 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Антивирусы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 4 571 | Статистика
Размер:17,31 Мб
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Kaspersky Update Utility - официальная утилита обновления антивирусных баз и модулей для программ "Лаборатории Касперского": Антивируса Касперского, Kaspersky Internet Security и других домашних и корпоративных продуктов.

С помощью программы вы можете:

  • загружать обновления баз и модулей для поддерживаемых программ «Лаборатории Касперского»;
  • загружать список поддерживаемых программ «Лаборатории Касперского»;
  • настраивать параметры загрузки обновлений с помощью конфигурационного файла и графического интерфейса;
  • запускать обновление вручную или по расписанию.

Есть возможность организовать локальный сервер обновления для выбранных продуктов, что позволяет сэкономить интернет-трафик, связанный с обновлениями антивирусных баз, и обеспечить защиту высочайшего уровня всех компьютеров в организации, даже изолированных от интернета. Удобный графический и текстовый инерфейс.

Что нового в Kaspersky Update Utility 4.1.0.474?
  • Прекращена поддержка операционной системы FreeBSD. Последняя версия с поддержкой FreeBSD - 4.0.0.287
  • Теперь приложение по умолчанию использует безопасный протокол HTTPS
  • Повышена безопасность и отказоустойчивость утилиты
  • Теперь можно ввести учетные данные пользователя в командной строке, чтобы подключиться к прокси-серверу. Kaspersky Update Utility использует введенные учетные данные только для текущей сессии
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Отзывы о программе Kaspersky Update Utility

Detop про Kaspersky Update Utility 4.0.0.287 [07-06-2021]

Никак,он не рабочий.
2 | | Ответить

Инкогнито про Kaspersky Update Utility 3.0 (3.1.0.25) [08-01-2019]

Как с ним работать?
5 | 8 | Ответить

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