Kaspersky Update Utility - официальная утилита обновления антивирусных баз и модулей для программ "Лаборатории Касперского": Антивируса Касперского, Kaspersky Internet Security и других домашних и корпоративных продуктов.

С помощью программы вы можете:

загружать обновления баз и модулей для поддерживаемых программ «Лаборатории Касперского»;

загружать список поддерживаемых программ «Лаборатории Касперского»;

настраивать параметры загрузки обновлений с помощью конфигурационного файла и графического интерфейса;

запускать обновление вручную или по расписанию.

Есть возможность организовать локальный сервер обновления для выбранных продуктов, что позволяет сэкономить интернет-трафик, связанный с обновлениями антивирусных баз, и обеспечить защиту высочайшего уровня всех компьютеров в организации, даже изолированных от интернета. Удобный графический и текстовый инерфейс.