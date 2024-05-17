Battery Monitor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|System monitor tools lab
|Категория:
|Батареи
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9.49 Мб
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Battery Monitor – это мощное и удобное приложение для мониторинга состояния батареи на устройствах Android. Оно предоставляет пользователям полную информацию о текущем состоянии батареи, позволяя отслеживать такие параметры, как температура, состояние здоровья, уровень заряда, напряжение и прочие важные характеристики в режиме реального времени. Приложение создано для того, чтобы помочь пользователям всегда быть в курсе состояния своей батареи и эффективно управлять её ресурсами.
Одной из ключевых особенностей Battery Monitor является возможность отображения кривой использования батареи и её температуры, что позволяет более детально отслеживать изменения и своевременно реагировать на возможные проблемы. Приложение также поддерживает функцию плавающего окна, которое отображает актуальную информацию о состоянии батареи поверх других приложений, делая мониторинг ещё более удобным.
Для удобства пользователей предусмотрен виджет, который можно разместить на рабочем столе. Это позволяет мгновенно получать важную информацию о батарее, не заходя в само приложение. Дополнительно, Battery Monitor предлагает разнообразные многоцветные темы, чтобы каждый пользователь мог настроить внешний вид приложения по своему вкусу.
Список основных возможностей приложения Battery Monitor:
- Отображение кривой использования батареи и температуры.
- Мониторинг состояния батареи, включая работоспособность, состояние питания, напряжение и уровень заряда.
- Информация о температуре и уровне заряда батареи в удобном плавающем окне, видимом поверх других приложений.
- Виджет для рабочего стола, обеспечивающий быстрый доступ к информации о состоянии батареи.
- Поддержка нескольких цветовых тем для персонализации интерфейса приложения.
В целом, Battery Monitor – это незаменимый инструмент для всех пользователей Android, желающих эффективно управлять состоянием своей батареи. Приложение предоставляет полную и актуальную информацию в удобном формате, делая процесс мониторинга простым и доступным.
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Admin
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