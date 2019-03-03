DrawPad Graphic Editor для Windows

DrawPad Graphic Editor 5.03

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание DrawPad Graphic Editor 5.03Описание   Скачать DrawPad Graphic Editor 5.03СКАЧАТЬ (5,29 Мб) Скриншоты DrawPad Graphic Editor 5.03Скриншоты (3)   Статистика DrawPad Graphic Editor 5.03Статистика   Отзывы о DrawPad Graphic Editor 5.03Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

DrawPad Graphic Editor - простенькая утилита для создания и базового редактирования графических фигур. Этот инструмент пригодится дизайнерам при разработке эскизов, баннеров, открыток, иконок, диаграмм и другой web-графики. Особых "крутых" функций здесь нет, что позволит пользоваться программой новичкам для получения начального опыта.

Из возможностей тут присутствуют элементы рисования (карандаши, краски, маркеры, спрей и т.д.), базовые фигуры (квадрат, круг, эллипс и др.), линии, вставка текста, стерательная резинка. Также есть простые эффекты (заливка, тень), работа со слоями и богатая цветовая палитра как для графики, так и для текста. Поддерживаются форматы png, bmp, jpg, gif, pdf и svg.

DrawPad Graphic Editor
DrawPad Graphic Editor
DrawPad Graphic Editor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 370
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

FastStone Image Viewer 6.9

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого

Adobe Photoshop CC 20.0.1

Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно спорить о том, что лучше Mac или PC, но все они едины в одном - без

Мастер Визиток 10.0

Мастер Визиток - инструмент для создания визиток и бейджей, который предлагает обширный каталог готовых вариантов дизайна по различным темам. Присутствуют

Paint.NET 4.1.5

Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает

IrfanView 4.52

IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного

Cutting 3 1.50

Cutting 3 - программа для оптимального раскроя материала на прямоугольные или линейные детали

скачать Adguard

Отзывы о программе DrawPad Graphic Editor

Admin

Отзывов о программе DrawPad Graphic Editor 5.03 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 