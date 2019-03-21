NxFilter - утилита для контроля активности пользователей в Интернете, функционирующая по принципу web-фильтра. Здесь Вы сможете отследить действия всех подключенных в одну сеть пользователей. Это позволяет устанавливать ограничения и доступы использования приложений и сайтов для отдельных категорий потребителей.

Очень удобно, что через NxFilter можно изменять адрес DNS-сервера, что ведет к более стабильной работе интернет-соединения, т.к. встроенный в утилиту кэш позволяет значительно сократить время возвращения запроса от поставщика услуги интернета.

Программой поддерживается аутентификация на основе подлинности IP, подлинности пароля, LDAP-проверке или по общему входу. Есть удобная фильтрация и другие полезные опции. К тому же NxFilter достаточно прост в использовании и настройке.