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Syncios 6.6.0
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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- Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Syncios - отличный менеджер для работы со всем содержимым Вашего iOS-устройства на компьютере. После установки программы и подключения iPhone, iPad или iPod через USB-кабель, Вы увидите довольно-таки симпатичный интерфейс, откуда и осуществляется полное управление вашим девайсом.
Тут откроются закладки для просмотра имеющихся видеороликов, фотографий и картинок, электронных книг, установленных приложений, информации о контактах, SMS-сообщениях, закладках, записей и т.д. Медиаконтект iOS-устройства может быть не только просмотрен, но также удален или экспортирован на ПК. А для приложений можно еще получить полезную информацию о размещении, занимаемом пространстве, а также сделать резервную копию.
Помимо управления содержимого iOS-девайса, в этой программе есть дополнительные полезные функции. Так, тут Вы запросто можете скачать видеоролики с таких популярных хостингов как YouTube, Facebook, Vimeo, Dailymotion, LiveLeak, Metacafe и Niconico. Для этого нужно перейти к закладке "Online Videos" и вставить интересующую URL-ссылку (или просто перетащить из адресной строки браузера). Перед скачиванием Вам будет предложено несколько вариантов для скачивания, отличающихся качеством видеоролика.
Кроме этого, через это приложение можно познакомиться с любым приложением из App Store и при желании установить на свое устройство - достаточно удобная функция. Это же касается и прослушивания/скачивания рингтонов и обоев.
Но и это еще не все. В закладке "Toolkit" есть инструменты создания своих рингтонов, организации бекапа, работы с файловой системой, стрима фотографий, управления питанием, аудио/видео конвертер, удобные менеджеры для iTunes и медиа библиотек и др.
В целом, Syncios действительно мощный многофункциональный комбайн для удобного и полноценного управления iOS-устройствами, позволяющий качественно настроить работу Вашего мобильного девайса.
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Отзывы о программе Syncios
Иван про Syncios 6.0.1 [28-11-2016]
Прога просто бомба. Похож как две капли воды на Itools.
Только нет всяких заморочек,как у китайского собрата.
Надеюсь не станет платным. Советую!
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optimizator про Syncios 4.1.6 [19-11-2014]
Требует наличия iTunes, но видимо использует от него драйвера и инициализацию разрешения работать компьютеру с iOS девайсом. Музыку и фото очень легко закачать или скачать. Как на Андроиде.
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