Turn Off the Lights - браузерное расширение, которое при просмотре видео затемняет лишнюю часть страницы, тем самым обеспечивая более удобный и комфортный просмотр ролика. Для управления этой функцией нужно всего лишь нажать на значок лампочки, который появится после установки этого дополнения. Удобно, что для самых популярных ресурсов (например,YouTube) включение затемнения происходит автоматически, и ничего не отвлекает от видеоклипа.



При желании в Turn Off the Lights можно использовать дополнительные настройки:

Опция включения/выключения эффектов приглушения и нарастания яркости

Пользовательские цвета

Опция обнаружения флэш

Опция отображения уровня затемнения

Опция защиты глаз ночью

Опция атмосферного освещения

Опция отображения тёмного слоя в верхней части окна

Опция горячих клавиш:

Опция установки переключателя ночного режима и др.

В целом, достаточно интересное расширение, с которым использование web-обозревателя становится еще более приятным.