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Turn Off the Lights для Windows

Turn Off the Lights 4.0.37.0 для Google Chrome, Mozilla Firefox

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Описание Turn Off the Lights 4.0.37.0 для Google Chrome, Mozilla FirefoxОписание   Скачать Turn Off the Lights 4.0.37.0 для Google Chrome, Mozilla FirefoxСКАЧАТЬ (5,59 Мб) Скриншоты Turn Off the Lights 4.0.37.0 для Google Chrome, Mozilla FirefoxСкриншоты (2)   Статистика Turn Off the Lights 4.0.37.0 для Google Chrome, Mozilla FirefoxСтатистика   Отзывы о Turn Off the Lights 4.0.37.0 для Google Chrome, Mozilla FirefoxОтзывы (0)  
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2.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 2.75 из 5
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Turn Off the Lights - браузерное расширение, которое при просмотре видео затемняет лишнюю часть страницы, тем самым обеспечивая более удобный и комфортный просмотр ролика. Для управления этой функцией нужно всего лишь нажать на значок лампочки, который появится после установки этого дополнения. Удобно, что для самых популярных ресурсов (например,YouTube) включение затемнения происходит автоматически, и ничего не отвлекает от видеоклипа.

При желании в Turn Off the Lights можно использовать дополнительные настройки:

  • Опция включения/выключения эффектов приглушения и нарастания яркости
  • Пользовательские цвета
  • Опция обнаружения флэш
  • Опция отображения уровня затемнения
  • Опция защиты глаз ночью
  • Опция атмосферного освещения
  • Опция отображения тёмного слоя в верхней части окна
  • Опция горячих клавиш:
  • Опция установки переключателя ночного режима и др.

В целом, достаточно интересное расширение, с которым использование web-обозревателя становится еще более приятным.

Turn Off the Lights
Turn Off the Lights
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 206
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
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Отзывы о программе Turn Off the Lights

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Отзывов о программе Turn Off the Lights 4.0.37.0 для Google Chrome, Mozilla Firefox пока нет, можете добавить...

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