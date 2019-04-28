Turn Off the Lights

Adobe Flash Player 32.0.0.171
Adobe Flash Player - основной инструмент для воспроизведения Flash-контента в различных браузерах. С ним вы без всяких ограничений сможете получить доступ к играм и
Touch VPN 2.2.40 для Google Chrome
Touch VPN - удобный и простой в использовании VPN-клиент, позволяющий вам абсолютно свободно и безопасно использовать все возможности интернета
Adblock 3.41.0 для Google Chrome
Adblock - популярное расширение для браузеров Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету
WebBrowserPassView 1.86
WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров
SafeIP 2.0.0.2615
SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым повысить анонимность в сети Интернет. Присутствует шифрование
VkOpt 3.0.7.2 для Google Chrome / Opera 15+
VkOpt - чрезвычайно полезное расширение для всех пользователей социальной сети вКонтакте, которое добавит в Ваш браузер на основе Chromium множество полезных функций