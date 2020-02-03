BrowserDownloadsView для Windows

BrowserDownloadsView 1.05

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Описание BrowserDownloadsView 1.05Описание   Скачать BrowserDownloadsView 1.05СКАЧАТЬ (227 Кб) Скриншоты BrowserDownloadsView 1.05Скриншоты (2)   Статистика BrowserDownloadsView 1.05Статистика   Отзывы о BrowserDownloadsView 1.05Отзывы (0)  
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BrowserDownloadsView - бесплатная программа для Windows, которая отображает информацию о загруженных файлах веб-браузеров Chrome и Firefox. Для каждой загрузки отображается следующая информация: Имя файла, URL-адрес загрузки, URL веб-страницы, время начала и окончания загрузки, продолжительность загрузки, размер скачанных файлов, используемый веб-браузер и др.

Утилита позволяет загружать список загрузок с текущей запущенной системы, с удаленного компьютера в сети, а также с внешнего жесткого диска. После того, как программа отобразит список загрузок, пользователь может выбрать одну или несколько записей, а затем экспортировать их в файл CSV/HTML5/XML/JSON или рассчитать хэш-файл MD5/SHA1/SHA256/SHA512 загруженных файлов.

Программа не требует инсталляции.

BrowserDownloadsView
BrowserDownloadsView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
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Отзывы о программе BrowserDownloadsView

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