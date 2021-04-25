Лекарственные растения - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю подробное описание и фото различных лекарственных растений и трав, особенности их применения и свойства, размножение, сбор и хранение, места произрастания и пр.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером в несколько мегабайт, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.