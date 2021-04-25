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Лекарственные растения для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.105 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Здоровье - Литература
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 531 | Статистика
Размер:3,94 Мб
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Лекарственные растения - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю подробное описание и фото различных лекарственных растений и трав, особенности их применения и свойства, размножение, сбор и хранение, места произрастания и пр.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером в несколько мегабайт, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.

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