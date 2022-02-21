Huawei Health - официальное приложение Huawei для отслеживания здоровья и физической активности пользователя, которое позволяет вести подробный отчёт о ежедневных сжигаемых калориях или частоте сердечных сокращений, истории изменения веса, трекер сна и многое другое.

Также в данном приложении реализована функция синхронизации с Huawei Wear APP, чтобы обеспечить полный и единый анализ спортивных и медицинских показаний. Данное приложение отлично выступает в качестве вашего личного спортивного руководства для комфортных занятий спортом.

Ключевые особенности Huawei Health: