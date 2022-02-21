Huawei Health для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.1.2.553 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Здоровье
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Размер:98,93 Мб
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Huawei Health - официальное приложение Huawei для отслеживания здоровья и физической активности пользователя, которое позволяет вести подробный отчёт о ежедневных сжигаемых калориях или частоте сердечных сокращений, истории изменения веса, трекер сна и многое другое.

Также в данном приложении реализована функция синхронизации с Huawei Wear APP, чтобы обеспечить полный и единый анализ спортивных и медицинских показаний. Данное приложение отлично выступает в качестве вашего личного спортивного руководства для комфортных занятий спортом.

Ключевые особенности Huawei Health:

  • Поддержка основных спортивных показаний (ходьбы, бега, режима езды на велосипеде, записи беговой дорожки, частоты сердечных сокращений, траектории и другими спортивными данными.).
  • Приложение ведет анализ спортивных упражнений.
  • Наличие беговой тренировочной программы для тренировки марафона от 5 км.
  • Интеграция данных Huawei Wear APP - предоставляет полные, унифицированные спортивные и медицинские услуги.
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