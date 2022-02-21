Huawei Health для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.1.2.553 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Huawei Technologies
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|98,93 Мб
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Huawei Health - официальное приложение Huawei для отслеживания здоровья и физической активности пользователя, которое позволяет вести подробный отчёт о ежедневных сжигаемых калориях или частоте сердечных сокращений, истории изменения веса, трекер сна и многое другое.
Также в данном приложении реализована функция синхронизации с Huawei Wear APP, чтобы обеспечить полный и единый анализ спортивных и медицинских показаний. Данное приложение отлично выступает в качестве вашего личного спортивного руководства для комфортных занятий спортом.
Ключевые особенности Huawei Health:
- Поддержка основных спортивных показаний (ходьбы, бега, режима езды на велосипеде, записи беговой дорожки, частоты сердечных сокращений, траектории и другими спортивными данными.).
- Приложение ведет анализ спортивных упражнений.
- Наличие беговой тренировочной программы для тренировки марафона от 5 км.
- Интеграция данных Huawei Wear APP - предоставляет полные, унифицированные спортивные и медицинские услуги.
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