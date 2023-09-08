Headspace для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.167.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Headspace for Meditation
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23,22 Мб
|СКАЧАТЬ
Headspace: Mindful Meditation - это приложение, которое поможет вам достичь меньшего стресса, крепкого сна и хорошего настроения. Благодаря ему вы научитесь справляться с ежедневным беспокойством и находить спокойствие. Headspace делает осознанность частью вашей повседневной жизни.
Основные возможности приложения Headspace:
- Управляемые медитации: Научитесь медитировать и справляться со стрессом с помощью специальных медитаций и упражнений.
- Персональные рекомендации: Получайте рекомендации, основанные на вашей активности и настроении.
- Разнообразие тем: Headspace предлагает медитации на разные темы, включая стресс, беспокойство и устойчивость.
- Специальные звуки для сна: Создайте идеальные условия для спокойного сна с помощью белого шума и успокаивающих звуков.
- Снятие стресса: Используйте "SOS" сеансы для быстрого снятия тревоги и напряжения.
- Повышение производительности: Улучшайте концентрацию и продуктивность с помощью специальных медитаций и музыки.
Headspace - ваш путеводитель к осознанности и медитации, который поможет вам улучшить качество жизни всего за несколько минут в день.
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