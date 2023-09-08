Headspace для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.167.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:23,22 Мб
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Headspace: Mindful Meditation - это приложение, которое поможет вам достичь меньшего стресса, крепкого сна и хорошего настроения. Благодаря ему вы научитесь справляться с ежедневным беспокойством и находить спокойствие. Headspace делает осознанность частью вашей повседневной жизни.

Основные возможности приложения Headspace:

  • Управляемые медитации: Научитесь медитировать и справляться со стрессом с помощью специальных медитаций и упражнений.
  • Персональные рекомендации: Получайте рекомендации, основанные на вашей активности и настроении.
  • Разнообразие тем: Headspace предлагает медитации на разные темы, включая стресс, беспокойство и устойчивость.
  • Специальные звуки для сна: Создайте идеальные условия для спокойного сна с помощью белого шума и успокаивающих звуков.
  • Снятие стресса: Используйте "SOS" сеансы для быстрого снятия тревоги и напряжения.
  • Повышение производительности: Улучшайте концентрацию и продуктивность с помощью специальных медитаций и музыки.

Headspace - ваш путеводитель к осознанности и медитации, который поможет вам улучшить качество жизни всего за несколько минут в день.

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