AQI - полезный инструмент для тех, кто ищет актуальную информацию о качестве воздуха и погоде. Приложение предоставляет как данные о качестве воздуха в реальном времени, так и исторические данные, включая иллюстрированные графики и диаграммы.

Используя данные с более чем 10 500 станций слежения (по крайней мере, так утверждает разработчик на своей веб-странице) по всему миру, это приложение может помочь вам спланировать поездки на природу, предоставляя информацию об отдельных загрязнителях наружного воздуха, таких как PM10, PM2.5, CO, NO2, SO2, озон и др.

С помощью приложения можно получить данные о качестве воздуха для вашего местоположения или просмотреть мировой рейтинг самых загрязненных районов в режиме реального времени, как по городам, так и по странам. Вы можете изменить местоположение и выбрать другой город или страну в пользовательском интерфейсе, или прямо при запуске приложения вам будет предложено выбрать местоположение.

Интересной особенностью являются рекомендации по здоровью. Основываясь на вашем местоположении и качестве воздуха, приложение может давать автоматические рекомендации о том, когда лучше всего проводить время на свежем воздухе, когда открывать окна или использовать очистители воздуха.

Приложение AQI также предоставляет данные о погоде, включая информацию о температуре, влажности и уровне шума. Используйте эти данные для более эффективного планирования мероприятий на открытом воздухе. Вы также можете просмотреть график с предыдущими записями показателей качества воздуха за последние 48 часов, последнюю неделю или месяц.

Большая кнопка Plus внизу позволяет добавлять новые места на главную страницу. Чтобы изменить язык приложения, установить начальное местоположение, переключить единицы измерения температуры или расстояния, откройте область Настройки. В нижней части экрана можно найти ярлыки на раздел "Карта", "Блог", страницу продукта Air Quality Solutions и "Всемирную приборную панель".