Desktop Restore для Windows
|Оценка:
|4.83/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Jamie O’Connel
|Категория:
|Десктоп менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 541 | Статистика
|Размер:
|1,72 Мб
|СКАЧАТЬ
Desktop Restore - небольшое приложение для сохранения расположения иконок, папок и программ на рабочем столе Windows. Утилита отлично интегрируется в оболочку управления рабочим столом, откуда и осуществляется управление инструментом.
Утилита пригодится, если по каким-либо причинам иконки на рабочем столе меняют свое местоположение. Это бывает при изменении разрешения экрана или вследствие воздействия каких-то сторонних программ. Теперь же Вы можете просто записать в файл текущее расположение всех предметов рабочего стола и при необходимости всего в пару кликов мышки его восстановить.
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Отзывы о программе Desktop Restore
Владимир про Desktop Restore 1.6.4 [19-10-2015]
Пользуюсь им года три. Всегда есть возможность восстановить тот порядок на рабочем столе, который я однажды навел, но который очень часть нарушается при очередной установке программ, обновлений или каком-то сбое. Утилита очень полезная!
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