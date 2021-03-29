Desktop Restore для Windows

Описание
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Оценка: 4.83/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Десктоп менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 541 | Статистика
Размер:1,72 Мб
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Desktop Restore - небольшое приложение для сохранения расположения иконок, папок и программ на рабочем столе Windows. Утилита отлично интегрируется в оболочку управления рабочим столом, откуда и осуществляется управление инструментом.

Утилита пригодится, если по каким-либо причинам иконки на рабочем столе меняют свое местоположение. Это бывает при изменении разрешения экрана или вследствие воздействия каких-то сторонних программ. Теперь же Вы можете просто записать в файл текущее расположение всех предметов рабочего стола и при необходимости всего в пару кликов мышки его восстановить.

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Отзывы о программе Desktop Restore

Владимир про Desktop Restore 1.6.4 [19-10-2015]

Пользуюсь им года три. Всегда есть возможность восстановить тот порядок на рабочем столе, который я однажды навел, но который очень часть нарушается при очередной установке программ, обновлений или каком-то сбое. Утилита очень полезная!
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