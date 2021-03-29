Desktop Restore - небольшое приложение для сохранения расположения иконок, папок и программ на рабочем столе Windows. Утилита отлично интегрируется в оболочку управления рабочим столом, откуда и осуществляется управление инструментом.



Утилита пригодится, если по каким-либо причинам иконки на рабочем столе меняют свое местоположение. Это бывает при изменении разрешения экрана или вследствие воздействия каких-то сторонних программ. Теперь же Вы можете просто записать в файл текущее расположение всех предметов рабочего стола и при необходимости всего в пару кликов мышки его восстановить.