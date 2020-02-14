Google Fit для Android

Google Fit 2.27.24-130 для Android

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Описание Google Fit 2.27.24-130 для AndroidОписание   Скачать Google Fit 2.27.24-130 для AndroidСКАЧАТЬ (11,48 Мб) Скриншоты Google Fit 2.27.24-130 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Google Fit 2.27.24-130 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Fit 2.27.24-130 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Fit - удобный фитнес-сервис от компании Google, который позволяет пользователю эффективно отслеживать свою физическую активность, а также добиваться поставленных спортивных целей.

Для этого необходимо установить Google Fit на мобильное устройство на базе Android или аксессуар на Android Wear, после чего приложение будет отслеживать активность пользователя во время ходьбы, бега или езды на велосипеде.

Просматривать результаты можно как на мобильном устройстве, так через веб-браузер.

 

Что нового в Google Fit 2.27.24-130 для Android?
  • Добавлена тёмная тема. Чтобы включить ее, выберите Профиль > Настройки.
  • Появилась возможность добавлять данные сна вручную или из сторонних приложений.
  • Теперь на главном экране доступны диаграммы длительности сна. Нажмите на них, чтобы посмотреть историю за неделю или месяц.
  • Улучшен интерфейс, исправлены мелкие ошибки.
Google Fit
Google Fit
Google Fit
Google Fit
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 580
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Спорт
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Отзывы о программе Google Fit

Admin

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