Google Fit - удобный фитнес-сервис от компании Google, который позволяет пользователю эффективно отслеживать свою физическую активность, а также добиваться поставленных спортивных целей.

Для этого необходимо установить Google Fit на мобильное устройство на базе Android или аксессуар на Android Wear, после чего приложение будет отслеживать активность пользователя во время ходьбы, бега или езды на велосипеде.

Просматривать результаты можно как на мобильном устройстве, так через веб-браузер.