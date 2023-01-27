FitBit для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.73 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 779 | Статистика
Размер:47,53 Мб
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FitBit - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно следить за своим весом, количеством сожженных калорий, физической активностью (например отслеживать количество пройденных шагов в течении дня) и качеством сна.

При запуске программа предлагает синхронизироваться с используемым пользователем фитнесс-трекером (список поддерживаемых устройств присутствует на сайте разработчика), после чего можно задавать ежедневные цели, следить за своим прогрессом и сравнивать свою статистику со статистикой друзей.

Что нового в FitBit 3.73?
  • Исправлены ошибки
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