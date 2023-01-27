FitBit - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно следить за своим весом, количеством сожженных калорий, физической активностью (например отслеживать количество пройденных шагов в течении дня) и качеством сна.

При запуске программа предлагает синхронизироваться с используемым пользователем фитнесс-трекером (список поддерживаемых устройств присутствует на сайте разработчика), после чего можно задавать ежедневные цели, следить за своим прогрессом и сравнивать свою статистику со статистикой друзей.