FitBit для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.73 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Fitbit, Inc.
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 779 | Статистика
|Размер:
|47,53 Мб
FitBit - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно следить за своим весом, количеством сожженных калорий, физической активностью (например отслеживать количество пройденных шагов в течении дня) и качеством сна.
При запуске программа предлагает синхронизироваться с используемым пользователем фитнесс-трекером (список поддерживаемых устройств присутствует на сайте разработчика), после чего можно задавать ежедневные цели, следить за своим прогрессом и сравнивать свою статистику со статистикой друзей.
- Исправлены ошибки
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