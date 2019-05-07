Шагомер - удобное в использовании приложение, которое отслеживает сожженные калории, пройденное расстояние, проведенное время на ногах и т.д., предоставляя всю информация в виде наглядных графиков.

Для подсчета шагов используется встроенный датчик, что позволяет экономить заряд батареи, поскольку не активирован GPS. Подсчет шагов осуществляется даже в том случае, если телефон заблокирован и лежит в сумке, кармане или нарукавной повязке.

Основные возможности: