Шагомер для Android

Шагомер 1.0.43 для Android

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Описание Шагомер 1.0.43 для AndroidОписание   Скачать Шагомер 1.0.43 для AndroidСКАЧАТЬ (6,96 Мб) Скриншоты Шагомер 1.0.43 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Шагомер 1.0.43 для AndroidСтатистика   Отзывы о Шагомер 1.0.43 для AndroidОтзывы (0)  
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Шагомер - удобное в использовании приложение, которое отслеживает сожженные калории, пройденное расстояние, проведенное время на ногах и т.д., предоставляя всю информация в виде наглядных графиков.

Для подсчета шагов используется встроенный датчик, что позволяет экономить заряд батареи, поскольку не активирован GPS. Подсчет шагов осуществляется даже в том случае, если телефон заблокирован и лежит в сумке, кармане или нарукавной повязке.

Основные возможности:

  • Экономия заряда - шагомер использует встроенный датчик для подсчета шагов. GPS не используется, поэтому приложение почти не тратит заряд батареи.
  • Приложение не собирает личные данные пользователя и не передает информацию третьим лицам.
  • Для экономии заряда подсчет шагов можно в любой момент ставить на паузу и возобновлять. На паузе приложение не будет обновлять статистику в фоновом режиме.
  • Возможность сбросить шаги за день и начать считать с нуля.
  • Лаконичный и удобный дизайн.
  • Графики-отчеты за последние 24 часа, неделю или месяц.
  • Разнообразные темы оформления.
Шагомер
Шагомер
Шагомер
Шагомер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Шагомер

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