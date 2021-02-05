RunKeeper для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:11.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Здоровье - Спорт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 226 | Статистика
Размер:56,63 Мб
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RunKeeper - приложение, которое превратит ваш телефон в карманного тренера. Отслеживайте прогулки, пробежки, походы и поездки на велосипеде с помощью GPS на своем Android-устройстве.

Возможности RunKeeper:

  • Подробная статистика о темпе, дистанции, времени и сожженных калориях.
  • Статистика, достижения и инструкции тренера через наушники в виде встроенных аудиореплик.
  • Слушайте музыку и управляйте ею во время тренировок.
  • Измерение пульса всевозможными датчиками (допустимый диапазон частоты пульса зависит от веса).
  • Делайте снимки, сохраняй их и показывай друзьям прямо во время тренировок.
  • Обновляйте данные о своем весе для точного расчета сожженных калорий.
  • Делитесь новостями с друзьями: публикуйте статистики тренировок (маршруты, дистанции, калории и время), фитнес-достижения и режимы тренировок через Facebook и Twitter.

Приложение ведет динамическую оценку достижений:

  • Подробный журнал тренировок (бег, ходьба, езда на велосипеде и так далее), чтобы оценить собственные силы и возможности.
  • Уведомления о новых личных рекордах и пройденных рубежах.
  • Сравнение прогресса с поставленными целями.
  • Тщательно проработанные планы для достижения конкретных результатов (например, бег для снижения веса или забег на 5 километров).
  • Сохранение всех тренировок в виде маршрутов для повторного использования.

Внимание! Постоянное использование GPS в фоновом режиме может значительно сократить время работы аккумулятора.

Что нового в RunKeeper 11.3?
  • Представляем совершенно новый интерфейс Android Wear 2.0! Оставьте телефон дома. Теперь вы можете отслеживать параметры пробежки, имея при себе только часы с GPS.
  • Все данные, отслеживаемые вашими часами, будут синхронизироваться с приложением на вашем телефоне. Это означает, что после сохранения вы сможете увидеть проложенные на карте маршруты.
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