RunKeeper для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|FitnessKeeper, Inc.
|Категории:
|Здоровье - Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 226 | Статистика
|Размер:
|56,63 Мб
|СКАЧАТЬ
RunKeeper - приложение, которое превратит ваш телефон в карманного тренера. Отслеживайте прогулки, пробежки, походы и поездки на велосипеде с помощью GPS на своем Android-устройстве.
Возможности RunKeeper:
- Подробная статистика о темпе, дистанции, времени и сожженных калориях.
- Статистика, достижения и инструкции тренера через наушники в виде встроенных аудиореплик.
- Слушайте музыку и управляйте ею во время тренировок.
- Измерение пульса всевозможными датчиками (допустимый диапазон частоты пульса зависит от веса).
- Делайте снимки, сохраняй их и показывай друзьям прямо во время тренировок.
- Обновляйте данные о своем весе для точного расчета сожженных калорий.
- Делитесь новостями с друзьями: публикуйте статистики тренировок (маршруты, дистанции, калории и время), фитнес-достижения и режимы тренировок через Facebook и Twitter.
Приложение ведет динамическую оценку достижений:
- Подробный журнал тренировок (бег, ходьба, езда на велосипеде и так далее), чтобы оценить собственные силы и возможности.
- Уведомления о новых личных рекордах и пройденных рубежах.
- Сравнение прогресса с поставленными целями.
- Тщательно проработанные планы для достижения конкретных результатов (например, бег для снижения веса или забег на 5 километров).
- Сохранение всех тренировок в виде маршрутов для повторного использования.
Внимание! Постоянное использование GPS в фоновом режиме может значительно сократить время работы аккумулятора.
- Представляем совершенно новый интерфейс Android Wear 2.0! Оставьте телефон дома. Теперь вы можете отслеживать параметры пробежки, имея при себе только часы с GPS.
- Все данные, отслеживаемые вашими часами, будут синхронизироваться с приложением на вашем телефоне. Это означает, что после сохранения вы сможете увидеть проложенные на карте маршруты.
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