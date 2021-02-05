RunKeeper - приложение, которое превратит ваш телефон в карманного тренера. Отслеживайте прогулки, пробежки, походы и поездки на велосипеде с помощью GPS на своем Android-устройстве.

Возможности RunKeeper:

Подробная статистика о темпе, дистанции, времени и сожженных калориях.

Статистика, достижения и инструкции тренера через наушники в виде встроенных аудиореплик.

Слушайте музыку и управляйте ею во время тренировок.

Измерение пульса всевозможными датчиками (допустимый диапазон частоты пульса зависит от веса).

Делайте снимки, сохраняй их и показывай друзьям прямо во время тренировок.

Обновляйте данные о своем весе для точного расчета сожженных калорий.

Делитесь новостями с друзьями: публикуйте статистики тренировок (маршруты, дистанции, калории и время), фитнес-достижения и режимы тренировок через Facebook и Twitter.

Приложение ведет динамическую оценку достижений:

Подробный журнал тренировок (бег, ходьба, езда на велосипеде и так далее), чтобы оценить собственные силы и возможности.

Уведомления о новых личных рекордах и пройденных рубежах.

Сравнение прогресса с поставленными целями.

Тщательно проработанные планы для достижения конкретных результатов (например, бег для снижения веса или забег на 5 километров).

Сохранение всех тренировок в виде маршрутов для повторного использования.

Внимание! Постоянное использование GPS в фоновом режиме может значительно сократить время работы аккумулятора.