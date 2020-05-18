Программы для Android » Игры » Головоломки » Candy Crush Soda Saga для Android
Candy Crush Soda Saga для Android

Candy Crush Soda Saga 1.168.2 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Candy Crush Soda Saga 1.168.2 для AndroidОписание   Скачать Candy Crush Soda Saga 1.168.2 для AndroidСКАЧАТЬ (72,7 Мб) Скриншоты Candy Crush Soda Saga 1.168.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Candy Crush Soda Saga 1.168.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Candy Crush Soda Saga 1.168.2 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Candy Crush Soda Saga – в этой игре необходимо собирать комбинации из мармелада, конфет и других сладостей, что бы убрать их и с игрового поля.

Особенности игры:

  • Большое количество уровней со сладкой газировкой.
  • Перемешайте леденцы и газировку что бы спасти сладких мишек.
  • Комбинация зеленой газировки и леденцов превращает их в мармеладных рыбок.
  • Комбинация из 7 леденцов создает особый окрашивающий леденец.
  • 8-й фиолетовый леденец при сочетании дает потрясающий мгновенный эффект.

Аппетитная головоломка поможет провести время с положительными эмоциями и потребует от вас полной концентрации для прохождения всех уровней. 

Что нового в Candy Crush Soda Saga 1.168.2 для Android?
  • Новые уровни
Candy Crush Soda Saga
Candy Crush Soda Saga
Candy Crush Soda Saga
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 687
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Балда 2 2.1.12 для Android

Балда 2 – продолжение популярной логической игры в слова. Как и в оригинале, добавляйте буквы так, что бы после каждого хода должно получалось новое законченное

Слова из Слова 5.5 для Android

Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер

Меморадо 1.10.0 для Android

Приложение, которое в игровой форме позволяет тренировать память, логику, концентрацию, реакцию и скорость. Доступно Более 450 увлекательных уровней в 15 играх.

Lines 3.2.4 для Android

Lines - классическая логическая игра, в которой нужно освобождать от цветных шаров игровое поле, выстраивая линии по 4 или 5 (в зависимости от настроек) шаров одного

Японские кроссворды Катана 11.3 для Android

Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их особенность заключается в разгадывании не слов, а картинок. Изначально

Мир кроссвордов 1.4.4 для Android

Мир кроссвордов – тренируйте свой мозг разгадыванием кроссвордов. Установив приложение, вам не понадобится носить с собой кучу журналов или газет. Присутствуют

скачать Adguard

Отзывы о программе Candy Crush Soda Saga

Admin

Отзывов о программе Candy Crush Soda Saga 1.168.2 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 