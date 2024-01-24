Калорийка для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.82 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Denis Basharin
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 716 | Статистика
|Размер:
|5,82 Мб
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Калорийка - полезная программа для пользователей, которых интересуют калории, подсчет калорий, диеты и похудение. Приложение в удобном виде предоставляет информацию о количестве потраченных и потребленных калорий, индексе массы тела, идеальном весе. При необходимости, программа может синхронизировать данные с мобильного телефона с данными вашего аккаунта на kaloriyka.ru.
Основные возможности программы Калорийка:
- Учитывает общее количество калорий в потребляемых вами продуктах за день, а также общее количество расходуемых калорий.
- Содержит базу данных о наиболее распространенных продуктах и видах деятельности. Нужно только выбрать, что вы съели или чем занимались.
- Может автоматически учитывать те продукты или занятия, которые внесены вами в расписание. Например, каждый день вычитать калории, затраченные на 8 часов сна, каждый рабочий день вычитать за 2 часа езды в общественном транспорте и 8 часов работы в офисе и так далее.
- Позволяет пополнять имеющиеся базы данных вашими особенными продуктами или занятиями.
- Накапливает статистику за все дни использования программы.
- Умеет рассчитывать ваш индекс массы тела, идеальный вес, базовую скорость метаболизма и что-то еще, дает советы.
- Может синхронизировать накопившиеся данные с вашей персональной страницей на сайте.
- Переработана страница с графиками.
- Добавлена возможность подключаться к сайту используя свою учетную запись в Google+ или Facebook.
- В Журнале потребления можно учитывать физическую активность.
- Появилась возможность включить интеграцию с Google Fit. При этом, данные об активности из Google Fit будут синхронизированы с Калорийкой.
- Добавлена возможность авто очистки журнала потребления и расхода калорий от старых записей.
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Отзывы о программе Калорийка
TATJANSA про Калорийка 0.57 для Android [25-10-2015]
ОНА КЛАССНАЯ. Удобно, понятно, можно дополнять базу, вносить рецепты и т. д.
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