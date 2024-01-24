Калорийка - полезная программа для пользователей, которых интересуют калории, подсчет калорий, диеты и похудение. Приложение в удобном виде предоставляет информацию о количестве потраченных и потребленных калорий, индексе массы тела, идеальном весе. При необходимости, программа может синхронизировать данные с мобильного телефона с данными вашего аккаунта на kaloriyka.ru.

Основные возможности программы Калорийка: