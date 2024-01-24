Калорийка для Android

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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.82 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 716 | Статистика
Размер:5,82 Мб
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Калорийка - полезная программа для пользователей, которых интересуют калории, подсчет калорий, диеты и похудение. Приложение в удобном виде предоставляет информацию о количестве потраченных и потребленных калорий, индексе массы тела, идеальном весе. При необходимости, программа может синхронизировать данные с мобильного телефона с данными вашего аккаунта на kaloriyka.ru.

Основные возможности программы Калорийка:

  • Учитывает общее количество калорий в потребляемых вами продуктах за день, а также общее количество расходуемых калорий.
  • Содержит базу данных о наиболее распространенных продуктах и видах деятельности. Нужно только выбрать, что вы съели или чем занимались.
  • Может автоматически учитывать те продукты или занятия, которые внесены вами в расписание. Например, каждый день вычитать калории, затраченные на 8 часов сна, каждый рабочий день вычитать за 2 часа езды в общественном транспорте и 8 часов работы в офисе и так далее.
  • Позволяет пополнять имеющиеся базы данных вашими особенными продуктами или занятиями.
  • Накапливает статистику за все дни использования программы.
  • Умеет рассчитывать ваш индекс массы тела, идеальный вес, базовую скорость метаболизма и что-то еще, дает советы.
  • Может синхронизировать накопившиеся данные с вашей персональной страницей на сайте. 
Что нового в Калорийка 1.82?
  • Переработана страница с графиками.
  • Добавлена возможность подключаться к сайту используя свою учетную запись в Google+ или Facebook.
  • В Журнале потребления можно учитывать физическую активность.
  • Появилась возможность включить интеграцию с Google Fit. При этом, данные об активности из Google Fit будут синхронизированы с Калорийкой.
  • Добавлена возможность авто очистки журнала потребления и расхода калорий от старых записей.
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Отзывы о программе Калорийка

TATJANSA про Калорийка 0.57 для Android [25-10-2015]

ОНА КЛАССНАЯ. Удобно, понятно, можно дополнять базу, вносить рецепты и т. д.
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