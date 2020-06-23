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5 оМега - мощный, полностью настраиваемый файловый менеджер с множеством полезных функций и дополнительных плагинов для удобной и плодотворной работы с файлами. Конечно же поддерживаются все стандартные операции: создание, копирование, перемещение, удаление, просмотр и др. Кроме этого, в оМега есть такие операции как безопасное удаление данных без возможности восстановления, разделение и склейка файлов, контроль свободного места, архивирование, удобный поиск и многое другое.



Реализован быстрый переход прямо из менеджера к системным ресурсам и инструментам, web-сервисам (интернет поисковые системы, онлайн антивирусы, сервисы теста скорости, файлообменники и облачные хранилища).



Несомненным преимуществом оМега является грамотно продуманный интерфейс, который полностью настраивается под индивидуальные особенности каждого пользователя - от состава отображаемой информации до удобного размера шрифта и цветовой гаммы с подсветкой файлов по типу.



Как уверяют разработчики, оМега специально проектировалась таким образом, чтобы выступать неким центром управления для слаженной совместной работы разных приложений на ПК. Это достигается благодаря уникальному ленточному интерфейсу и особым "фишкам", как многооконный интерфейс, флажки файлов, горячий список, плоский вид, мгновенная фильтрация и выделение файлов, история файлов и папок и др. Используя файловый менеджер оМега, вся Ваша работа на компьютере станет легче, удобней и эффективней, чем бы Вы ни занимались. Что нового в oMega Commander 3.0.5687?

Адаптация под новые (4K) мониторы и под совместную работу на старых и новых мониторах

Навигационная панель

Поддержка мобильных телефонов и других портативных устройств

Сканирование размеров папок на мобильных устройствах

Пользовательские горячие клавиши

Последовательное переименование

Расширение режима администратора (для архивов, редактора, лент, настроек и т.д.)

Автоустановка плагинов в режиме администратора

Автообновление списка файлов

Показ системных отметок файлов / папок

Интеграция с операционной системой

Расширение использования списка автозаполнения

Подсветка элементов списка файлов под курсором

Динамическая подсветка указателя мыши при перетаскивании

Калибровка автоконтрастности

Фильтрация папок

Прямоугольное выделение

Открытие файлов одним кликом

Общее масштабирование шрифтов

Реорганизация Быстрых настроек

Функция обратной связи

Расширение командного языка

Ускорение различных функций

Добавление языков: шведский, французский, голландский, польский, немецкий, китайский, словацкий, финский, чешский